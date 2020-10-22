İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Altın ne kadar oldu? 22 Ekim 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 22 Ekim 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 22.10.2020li haberimize göz atabilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe 00:01
Altın ne kadar oldu? 22 Ekim 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 22 Ekim 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

22 Ekim 2020 Perşembe Altın fiyatlarında biraz düşüş yaşadı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın etmeye başladılar. Pandemi, seçimler, siyasi gelişmeler ve ABD’deki protestolar gibi çeşitli faktörler nedeniyle altın piyasası zirveyi görüyor.

22 Ekim 2020 Perşembe​ güncel altın fiyatları

22 Ekim 2020 Perşembe altın fiyatlarına göre;

GRAM ALTIN FİYATI

481,96

483,24

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

483,08

483,17

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.906,08

1.907,82

ÇEYREK ALTIN FİYATI

772,90

789,96

YARIM ALTIN FİYATI

1.541,06

1.579,90

ZİYNET ALTINI FİYATI


3.091,78

3.150,14

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.091,69

3.150,29

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

269,95

313,34

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

436,19

453,06

ATA ALTIN FİYATI

3.184,63

3.263,72

Detaylı ve güncel altın fiyatları bilgilerine ulaşıp analiz ve yorumları takip etmek için : Link adresinden bilgiler alabilirsiniz.

Tarih boyunca değişim, yatırım veya saklama amacıyla kullanılmakta olan altın, uzun yıllardan bu yana ülke ekonomilerindeki en değerli madenler arasında yer almaktadır. 1970’li yılların başına kadar para sistemlerindeki temeli oluşturan altın fiyatları aylık ve hatta günlük olarak büyük değişimler gösterebilmektedir. 2000’li yıllarda dünya genelinde ekonomilerdeki çalkantılar nedeniyle altına olan ilgi yeniden canlanmaya başlamıştır. Yatırımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği altın fiyatları gram değerleri büyük ölçüde artış göstermiştir.

Piyasalarda altının önemi

Son dönemlerde altın fiyatlarındaki büyük değişimlerle birlikte milyonlarca kişi merakla  altın fiyatları düşer mi? gibi tartışmalara başlamıştır. Altının finansal piyasalardaki öneminin temel nedenleri içerisinde bütün şartlar altında satın alabilme gücünün bulunması olmaktadır. Dünya genelinde saklama aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları bugün koşullarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın genellikle diğer yatırım araçlarına nazaran daha az etkilenir. Mücevherat veya yatırım aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları çeyrek olarak da satın alınabilmektedir. Kolay işlenebilen, yüksek iletkenlik kapasitesine sahip ve asitler karşısında son derece dayanıklı olması nedeniyle sanayi üretim tesislerinin vazgeçilmez ögeleri arasında bulunan altın pek çok yönüyle tercih edilmektedir.

Altının güvenli liman olarak kabul edilme nedenleri nelerdir?

Global piyasa dinamiklerinde yaşanan değişimlere bağlı olarak yatırımcılar ileriye dönük planlamalar yaparken altın fiyatları düşecek mi gibi tartışmalara kapılmaktadır. Ancak altın genellikle bu süreçte güvenilir liman olarak değerlendirilmektedir. Bunun temel nedeniyle altının para birimlerindeki değişimlerden doğrudan etkilenmeyip, uzun vadede kazançlı yatırım araçları arasında bulunması olmaktadır.

Nasıl altın yatırımı yapılır?

Altın yatırımlarında dikkat etmeniz gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu süreçte  altın fiyatları yorumları çerçevesinde genellikle bilezik, cumhuriyet altını veya çeyrek altın olarak düşünülse de işlemler genellikle gram altın üzerinden yapılır. Altın yatırımları doğrudan külçe, altın alımı veya altın hesabı yatırımlarıyla geleceğe dönük vadeli işlem şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yatırımlarının değerlenmesini bekleyen veya yatırım yapma planı olanlar da merakla altın fiyatları artacak mı konularındaki tartışmaları takip ederek yatırım planlaması yapmaktadır. Yapmış olduğu uzun vadeli yatırımları bozdurma planları yapanlar ise altın fiyatları bugün nasıl sorusunun yanıtını arayarak doğru adımlar atmayı planlamaktadır. Geleneksel altın yatırımlarıyla birlikte intenet üzerinden altın satın alımları, kira sertifikası ve tahviller de yaygınlaşmıştır. Bu noktada altın fiyatları bankalar üzerinden vadeli, vadesiz veya birikimli hesaplar açtırarak yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Basit görünmekle birlikte altın fiyatlarında son durum değişkenlik gösterebilmektedir. TL’nin ABD doları değeri ile altının ABD doları cinsinden değer değişimleri eş zamanlı olarak etkilendiğinden kısa vadede büyük değişimlere de rastlanabilmektedir.

Altına ne zaman yatırım yapılmalıdır?

Güvenilir liman olarak görülen altın fiyatları bilezik  olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Ekonominin iyiye gidip, sosyal risklerdeki sorunların azalma eğilimi gösterdiği durumlardacumhuriyet altını fiyatları önemli ölçüde azalabilmektedir. Menkul kıymet piyasalardaki hareketliliğin artış gösterdiği dönemlerde yatırımcıların altın ilgisi genel itibariyle azalma eğilimi gösterebiliyor. Bu noktadaaltın fiyatları ne olur tartışmalarında ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik gündemleri hakkında bilgi sahibi olmak fikir verebilmektedir.



Son Güncelleme: 22.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!

Popüler Haberler

E devlet findeks kredi notu öğrenme işlemleri
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı, hangi ödüllere sahip oldu?
Altın ne kadar oldu? 22 Ekim 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 22 Ekim 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 22 Ekim 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 22 Ekim 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 22 Ekim 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 22 Ekim 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 22 Ekim 2020 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 22 Ekim 2020 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 22 Ekim 2020 Perşembe
Maddi yardım yapan vakıflar, yardım kurum ve kuruluşları
Bloke Teminatlı Kredi Kartı Nedir? Nasıl Kullanılır?
Alef ne zaman başlıyor? Alef 1. bölüm fragmanı ve konusu
İBB öğrenci bursları ne zaman yatacak? İBB burs ödeme tarihi açıklandı mı?
Jet Sosyete dizisi nasıl izlenir? Jet Sosyete yayın günü ve kanal bilgisi
Undercover yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Undercover 2.sezon konusu ve yayın tarihi
Formula 1 Türkiye GP hangi kanaldan izlenecek? Formula 1 Türkiye GP şifresiz canlı yayın kanal bilgisi
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2020 torun bakım parası şartları
Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor?
Perşembe günlük burç yorumları! (22.10.2020) Günün burç yorumları: Aşk sağlık ve kariyer yorumları
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.