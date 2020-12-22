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Altın ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 Salı Güncel altın fiyatları 22 Aralık 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 22.12.2020 tarihli haberimizde.

22 Aralık 2020 Salı 00:18
Altın ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 Salı Güncel altın fiyatları 22 Aralık 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar? 22 Aralık 2020 Salı altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,786 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde 1,764 dolar/ons ‘ a kadar gerileyerek seanstaki en düşük seviyeyi gördü. Seansı 1.838,9 dolar/ons ile tamamlayan altın, günü %0.5 kayıpla tamamladı.  Güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

 

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

 

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satışı 461, 56 TL oldu. 3.20 TL’ den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.41 TL’ den, 422 TL’ den alınan 22 ayar bilezik (Gr) 427 liradan satıldı.

 

21 Aralık günü güncel altın fiyatları

 

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 469, 82

SATIŞ: 469 ,91

 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

ALIŞ: 1.903, 15

SATIŞ: 1.903, 57

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 743, 50

SATIŞ: 760, 00

 

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3, 077, 50

SATIŞ: 3,123, 00

 

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1, 481,80

SATIŞ: 1,520, 30

 

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3, 065, 32

SATIŞ: 3, 143, 54

 

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3,065, 94

SATIŞ: 3,143, 00

 

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

ALIŞ: 423,20

SATIŞ: 424,36

 

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:18
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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