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Altın ne kadar oldu? 21 Mayıs 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 21 Mayıs 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair en yeni gelişmeler 21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:04
Altın ne kadar oldu? 21 Mayıs 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 21 Mayıs 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs Perşembe gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

20 Mayıs Perşembe günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Mayıs 2021 Cuma  20 Mayıs Perşembe canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

503,93

504,03

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.874,23

1.874,55

ÇEYREK ALTIN FİYATI

804,00

826,00

YARIM ALTIN FİYATI

1599,00 

1651,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.197,00

3.290,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

273,93

328,76

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

452,45

456,59

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.216,22

3.277,09

ATA ALTIN FİYATI

3.281,00

3.375,00


Son Güncelleme: 21.05.2021 00:04
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çeyrekAltın
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