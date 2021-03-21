Altın ne kadar oldu? 21 Mart 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 21 Mart 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.
Altın fiyatları ne kadar? 21 Mart 2021 Pazar Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?
21 Mart 2021 Pazar günü güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Mart 2021 Pazar
canlı güncel altın fiyatları....
21 Mart 2021 Pazar İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:
21 Mart 2021 Pazar Gram Altın Fiyatı
Alış: 404,64 TL
Satış: 404,83 TL
21 Mart 2021 Pazar Çeyrek Altın Fiyatı
Alış:661 TL
Satış:674 TL
21 Mart 2021 Pazar Tam Altın Fiyatı
Tam Altın anlık olarak 2.640 TL’den alıcı bulurken 2.690 TL’den satışa sunuluyor.
21 Mart 2021 Pazar Yarım Altın Fiyatı
Alış:1.320 TL
Satış:1.345 TL
22 Ayar Altın Fiyatı
Satış:395,43 TL
21 Mart 2021 Pazar 18 Ayar Altın Fiyatı
Alış:198,84 TL
Satış:230,80 TL
21 Mart 2021 Pazar 14 Ayar Altın Fiyatı
Alış:222,24 TL
Satış:268,76 TL
21 Mart 2021 Pazar Cumhuriyet Altın Fiyatı
Alış:2.638 TL
Satış:2.679 TL
21 Mart 2021 Pazar ONS Altın Fiyatı
Alış:1.744,54 Dolar
Satış:1.745,66 Dolar
21 Mart 2021 Pazar Gramse Altın Fiyatı
Gramse Altın anlık olarak 6.980 TL’den alıcı bulurken 7.122 TL’den satışa sunuluyor.