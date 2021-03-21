İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Altın ne kadar oldu? 21 Mart 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 21 Mart 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 21 Mart 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Altın ne kadar oldu? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 00:03
Altın ne kadar oldu? 21 Mart 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 21 Mart 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 21 Mart 2021 Pazar Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

21 Mart 2021 Pazar günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Mart 2021 Pazar

 

canlı güncel altın fiyatları....

21 Mart 2021 Pazar İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

21 Mart 2021 Pazar Gram Altın Fiyatı

Alış: 404,64 TL

Satış: 404,83 TL

21 Mart 2021 Pazar Çeyrek Altın Fiyatı

Alış:661 TL

Satış:674 TL

21 Mart 2021 Pazar Tam Altın Fiyatı

Tam Altın anlık olarak 2.640 TL’den alıcı bulurken 2.690  TL’den satışa sunuluyor.

21 Mart 2021 Pazar Yarım Altın Fiyatı

Alış:1.320 TL

Satış:1.345 TL

22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 367,23 TL

Satış:395,43 TL

21 Mart 2021 Pazar 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış:198,84 TL

Satış:230,80 TL 

21 Mart 2021 Pazar 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış:222,24 TL

Satış:268,76 TL

21 Mart 2021 Pazar Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış:2.638 TL

Satış:2.679 TL

21 Mart 2021 Pazar ONS Altın Fiyatı

Alış:1.744,54 Dolar

Satış:1.745,66 Dolar

21 Mart 2021 Pazar Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 6.980 TL’den alıcı bulurken 7.122 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 21.03.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitfinex hangi altcoinleri listeden çıkarıyor?
Bitfinex hangi altcoinleri listeden çıkarıyor?
Kripto paralarda son durum ne? 20 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto para fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 20 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto para fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 20 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 20 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Naturelgaz kimindir? Naturelgaz sahibi kimdir? Naturelgaz ne zaman halka arz olacak?
Naturelgaz kimindir? Naturelgaz sahibi kimdir? Naturelgaz ne zaman halka arz olacak?
Naturelgaz halka arz ne zaman başlayacak? Naturelgaz hisse satış fiyatı ne kadar olacak?
Naturelgaz halka arz ne zaman başlayacak? Naturelgaz hisse satış fiyatı ne kadar olacak?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 19 Mart 2021 Cuma 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 19 Mart 2021 Cuma 1 BTC kaç tl oldu?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 21 Mart 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 21 Mart 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Mart 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 21 Mart 2021 Pazar ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 21 Mart 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı Mart 2021 ödenmeye başladı mı? 21 Mart 2021 Pazar evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 21 Mart 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 21 Mart 2021 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 21 Mart 2021 Pazar
21 Mart 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir, nereli, kaç yaşında?
Galatasaray adası nerededir? Galatasaray adasına nasıl gidilir?
AGİ nedir? 2021 AGİ nasıl hesaplanır? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 AGİ ne kadar?
Orta Kafa Aşk dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yaşı ve oynadığı diziler
18 Mart Çanakkale'de neler oldu? Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi
Kod Adı: Londra filmi konusu nedir? Kod Adı: Londra fragmanı, oyuncuları ve konusu
Trabzonspor Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. bölüm canlı izle
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
İbo Show Zahide Yetiş kimdir, nereli? Zahide Yetiş kaç yaşında, evli mi? Zahide Yetiş'in gerçek adı nedir?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.