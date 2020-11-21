İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Altın ne kadar oldu? 21 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 21 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Cumartesi günü basında geniş bir yer bulan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Kasım 21 Cumartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:01
Altın ne kadar oldu? 21 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 21 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

21 Kasım 2020 Cumartesi Altın fiyatlarında biraz düşüş yaşadı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın etmeye başladılar. Pandemi, seçimler, siyasi gelişmeler ve ABD’deki protestolar gibi çeşitli faktörler nedeniyle altın piyasası zirveyi görüyor.

21 Kasım 2020 Cumartesi​ güncel altın fiyatları

21 Kasım 2020 Cumartesi altın fiyatlarına göre;

 

GRAM ALTIN

Gram altın Alış: 453,08

Satış: 458,41

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın Alış: 735,95

Satış: 751,46

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 3.025,80

Cumhuriyet altını satış: 3.058,50

YARIM ALTIN


Yarım altın alış: 1.471,24

Yarım altın satış: 1.502,91

TAM ALTIN

Tam altın alış: 2.942,79

Tam altın satış: 2.945,09

ATA ALTIN

Ata altın alış: 3.026,63

Ata altın satış: 3.059,81

Detaylı ve güncel altın fiyatları bilgilerine ulaşıp analiz ve yorumları takip etmek için : Link adresinden bilgiler alabilirsiniz.

Tarih boyunca değişim, yatırım veya saklama amacıyla kullanılmakta olan altın, uzun yıllardan bu yana ülke ekonomilerindeki en değerli madenler arasında yer almaktadır. 1970’li yılların başına kadar para sistemlerindeki temeli oluşturan altın fiyatları aylık ve hatta günlük olarak büyük değişimler gösterebilmektedir. 2000’li yıllarda dünya genelinde ekonomilerdeki çalkantılar nedeniyle altına olan ilgi yeniden canlanmaya başlamıştır. Yatırımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği altın fiyatları gram değerleri büyük ölçüde artış göstermiştir.

Piyasalarda altının önemi

Son dönemlerde altın fiyatlarındaki büyük değişimlerle birlikte milyonlarca kişi merakla  altın fiyatları düşer mi? gibi tartışmalara başlamıştır. Altının finansal piyasalardaki öneminin temel nedenleri içerisinde bütün şartlar altında satın alabilme gücünün bulunması olmaktadır. Dünya genelinde saklama aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları bugün koşullarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın genellikle diğer yatırım araçlarına nazaran daha az etkilenir. Mücevherat veya yatırım aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları çeyrek olarak da satın alınabilmektedir. Kolay işlenebilen, yüksek iletkenlik kapasitesine sahip ve asitler karşısında son derece dayanıklı olması nedeniyle sanayi üretim tesislerinin vazgeçilmez ögeleri arasında bulunan altın pek çok yönüyle tercih edilmektedir.

Altının güvenli liman olarak kabul edilme nedenleri nelerdir?

Global piyasa dinamiklerinde yaşanan değişimlere bağlı olarak yatırımcılar ileriye dönük planlamalar yaparken altın fiyatları düşecek mi gibi tartışmalara kapılmaktadır. Ancak altın genellikle bu süreçte güvenilir liman olarak değerlendirilmektedir. Bunun temel nedeniyle altının para birimlerindeki değişimlerden doğrudan etkilenmeyip, uzun vadede kazançlı yatırım araçları arasında bulunması olmaktadır.

Nasıl altın yatırımı yapılır?

Altın yatırımlarında dikkat etmeniz gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu süreçte  altın fiyatları yorumları çerçevesinde genellikle bilezik, cumhuriyet altını veya çeyrek altın olarak düşünülse de işlemler genellikle gram altın üzerinden yapılır. Altın yatırımları doğrudan külçe, altın alımı veya altın hesabı yatırımlarıyla geleceğe dönük vadeli işlem şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yatırımlarının değerlenmesini bekleyen veya yatırım yapma planı olanlar da merakla altın fiyatları artacak mı konularındaki tartışmaları takip ederek yatırım planlaması yapmaktadır. Yapmış olduğu uzun vadeli yatırımları bozdurma planları yapanlar ise altın fiyatları bugün nasıl sorusunun yanıtını arayarak doğru adımlar atmayı planlamaktadır. Geleneksel altın yatırımlarıyla birlikte intenet üzerinden altın satın alımları, kira sertifikası ve tahviller de yaygınlaşmıştır. Bu noktada altın fiyatları bankalar üzerinden vadeli, vadesiz veya birikimli hesaplar açtırarak yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Basit görünmekle birlikte altın fiyatlarında son durum değişkenlik gösterebilmektedir. TL’nin ABD doları değeri ile altının ABD doları cinsinden değer değişimleri eş zamanlı olarak etkilendiğinden kısa vadede büyük değişimlere de rastlanabilmektedir.

Altına ne zaman yatırım yapılmalıdır?

Güvenilir liman olarak görülen altın fiyatları bilezik  olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Ekonominin iyiye gidip, sosyal risklerdeki sorunların azalma eğilimi gösterdiği durumlardacumhuriyet altını fiyatları önemli ölçüde azalabilmektedir. Menkul kıymet piyasalardaki hareketliliğin artış gösterdiği dönemlerde yatırımcıların altın ilgisi genel itibariyle azalma eğilimi gösterebiliyor. Bu noktadaaltın fiyatları ne olur tartışmalarında ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik gündemleri hakkında bilgi sahibi olmak fikir verebilmektedir.



Son Güncelleme: 21.11.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi! Kampanya ne zaman sona erecek?
Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi! Kampanya ne zaman sona erecek?
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 21 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 21 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 21 Kasım 2020 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 21 Kasım 2020 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 21 Kasım 2020 Cumartesi
Hafta sonu #gtarih3# açık noter var mı? #gtarih3# günü nöbetçi noterler açık mı?
Bim aktüel indirim kataloğu 21 Kasım 2020 Cumartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 21 Kasım 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 21 Kasım 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 21 Kasım 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Oyun konsollarına ilave yeni gümrük vergileri
Ramo dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman hangi gün ve hangi kanalda
Finansevim faizsiz ev ve araba sistemi nasıl işliyor, finans evim ile faizsiz ev ve araba nasıl alınır?
Askerlikten muafiyet şartları nedir? Kimler askerlikten muaf olabilir? Muafiyet işlemleri nelerdir?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Kasım 2020
Hastanelerde kulak temizletme ücretleri
Star TV Sol Yanım dizisi ne zaman yayınlanıyor? Dizi yayın tarihi belli oldu
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Boşanmalarda nafaka ve tazminat miktarı belirlenmesi nasıl olur?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.