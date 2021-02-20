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Altın ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 20 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 20 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Altın ne kadar oldu? hakkında merak edilen güncel bilgileri 20 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 00:10
Altın ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 20 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

20 Şubat 2021 Cumartesi​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  20 Şubat 2021 Cumartesi güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

20 Şubat 2021 Cumartesi serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 641,42 lira, Cumhuriyet altını 2.641,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 366,10 liradan işlem gördü.

20 Şubat 2021 Cumartesi günü güncel altın fiyatları

ATA ALTIN

Alış: 2.642,95

Satış: 2.672,76

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.641,00

Satış: 2.672,00

GRAM ALTIN

Alış: 395,33

Satış: 399,42

YARIM ALTIN

Alış: 1.283,00

Satış: 1.312,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 641,00

Satış: 655,00

TAM ALTIN

Alış: 2.567,95

Satış: 2.596,76

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 366,50

Satış: 370,00

                                                   

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 20.02.2021 00:10
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çeyrekAltın
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