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Altın ne kadar oldu? 20 Mayıs 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 20 Mayıs 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

20 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığımız Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 20 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:03
Altın ne kadar oldu? 20 Mayıs 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 20 Mayıs 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 17 Mayıs Pazartesi gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

17 Mayıs Pazartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe  12  Mayıs Çarşamba canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

497,90

501,85

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.869,24

1.869,83

ÇEYREK ALTIN FİYATI

804,06

821,79

YARIM ALTIN FİYATI

1603,09 TL

1643,57 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.216,22

3.277,09

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

273,83

328,64

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

450,60

482,03

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.216,22

3.277,09

ATA ALTIN FİYATI

3.281,00

3.375,00


Son Güncelleme: 20.05.2021 00:03
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çeyrekAltın
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