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Altın ne kadar oldu? 20 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 20 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 20 Mart 2021 Cumartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi güncel ayrıntılarını Mart 20 Cumartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:02
Altın ne kadar oldu? 20 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 20 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 20 Mart 2021 Cumartesi Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

20 Mart 2021 Cumartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Mart 2021 Cumartesi

 

canlı güncel altın fiyatları....

20 Mart 2021 Cumartesi İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

20 Mart 2021 Cumartesi Gram Altın Fiyatı

Alış: 403,66 TL

Satış: 403,72 TL

20 Mart 2021 Cumartesi Çeyrek Altın Fiyatı

Alış:651,29 TL

Satış:666,60 TL

20 Mart 2021 Cumartesi Tam Altın Fiyatı

Tam Altın anlık olarak 2.686,59TL’den alıcı bulurken 2.759,09 TL’den satışa sunuluyor.

20 Mart 2021 Cumartesi Yarım Altın Fiyatı

Alış:1.298,52 TL

Satış:1.333,20 TL

22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 371,24 TL

Satış:371,83 TL

20 Mart 2021 Cumartesi 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış:302,58 TL

Satış:305,99 TL 

20 Mart 2021 Cumartesi 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış:221,70 TL

Satış:268,14 TL

20 Mart 2021 Cumartesi Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış:2.700 TL

Satış:2.741 TL

20 Mart 2021 Cumartesi ONS Altın Fiyatı

Alış:1.743 Dolar

Satış:1.743 Dolar

20 Mart 2021 Cumartesi Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 6.980 TL’den alıcı bulurken 7.122 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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