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Altın ne kadar oldu? 2 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 2 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 2 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 00:03
Altın ne kadar oldu? 2 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 2 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 2 Nisan 2021 Cuma Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

2 Nisan 2021 Cuma günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Nisan 2021 Cuma canlı güncel altın fiyatları....

2 Nisan 2021 Cuma İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

2 Nisan 2021 Cuma Gram Altın Fiyatı

Gram altın alış fiyatı: 449,13 TL

Gram altın satış fiyatı: 451,05 Tl

2 Nisan 2021 Cuma Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 721,53

Satış: 737,45

2 Nisan 2021 Cuma Tam Altın Fiyatı

Alış: 2.887,21

Satış: 2.941,99

2 Nisan 2021 Cuma Yarım Altın Fiyatı

Alış: 1.439,09

Satış: 1.475,51

2 Nisan 2021 Cuma 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 407,01 TL

Satış: 436,76 TL

2 Nisan 2021 Cuma 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL 

2 Nisan 2021 Cuma 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 327,34

Satış: 327,87

2 Nisan 2021 Cuma Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış: 3.025,00

Satış: 3.071,00

2 Nisan 2021 Cuma ONS Altın Fiyatı

Alış:1.710,89 $

Satış: 1.711,24 $

2 Nisan 2021 Cuma Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 7,542 TL’den alıcı bulurken 7.695 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 02.04.2021 00:03
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çeyrekAltın
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