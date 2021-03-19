Altın ne kadar oldu? 19 Mart 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 19 Mart 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 19 Mart 2021 Cuma Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

19 Mart 2021 Cuma günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Mart 2021 Cuma

canlı güncel altın fiyatları....

19 Mart 2021 Cuma İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

19 Mart 2021 Cuma Gram Altın Fiyatı

Alış: 408,54 TL

Satış: 408,63 TL

19 Mart 2021 Cuma Çeyrek Altın Fiyatı

Alış:668,00 TL

Satış:678,00 TL

19 Mart 2021 Cuma Tam Altın Fiyatı

Tam Altın anlık olarak 2.709,7800 TL’den alıcı bulurken 2.780,2300 TL’den satışa sunuluyor.

19 Mart 2021 Cuma Yarım Altın Fiyatı

Alış:1.334,00 TL

Satış:1.357,00 TL

22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 370,19 TL

Satış:398,51 TL

19 Mart 2021 Cuma 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış:198,84 TL

Satış:230,80 TL

19 Mart 2021 Cuma 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış:224,06 TL

Satış:270,88 TL

19 Mart 2021 Cuma Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış:2.658,00 TL

Satış:2.695,00 TL

19 Mart 2021 Cuma ONS Altın Fiyatı

Alış:1.735,34 Dolar

Satış:1.735,69 Dolar

19 Mart 2021 Cuma Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 6.569,15 TL’den alıcı bulurken 6.724,38 TL’den satışa sunuluyor.