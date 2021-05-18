Altın ne kadar oldu? 18 Mayıs 2021 Salı Güncel altın fiyatları 18 Mayıs 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 17 Mayıs Pazartesi gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

17 Mayıs Pazartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Mayıs 2021 Salı 12 Mayıs Çarşamba canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

492,31

494,94

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.852,92

1.853,17

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.585,15

1.625,18

YARIM ALTIN FİYATI

1586 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1648 TL

3.180,23

3.240,42

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

270,70

325,00

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

445,54

476,77

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.180,23

3.240,42

ATA ALTIN FİYATI

3.245,00

3.330,00