Altın ne kadar oldu? 18 Mart 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 18 Mart 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 18 Mart 2021 Perşembe Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

18 Mart 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Mart 2021 Perşembe

canlı güncel altın fiyatları....

18 Mart 2021 Perşembe İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

18 Mart 2021 Perşembe Gram Altın Fiyatı

Alış: 419,10 TL

Satış: 419,30 TL

18 Mart 2021 Perşembe Çeyrek Altın Fiyatı

Alış:678,57 TL

Satış:683,42 TL

18 Mart 2021 Perşembe Tam Altın Fiyatı

Tam Altın anlık olarak 2.669,27 TL’den alıcı bulurken 2.698,40 TL’den satışa sunuluyor.

18 Mart 2021 Perşembe Yarım Altın Fiyatı

Alış:1,356 TL

Satış:1,386 TL

22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 386,98 TL

Satış:390,59 TL

18 Mart 2021 Perşembe 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış:315,84 TL

Satış:319,80 TL

18 Mart 2021 Perşembe 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış:245,89 TL

Satış:248,47 TL

18 Mart 2021 Perşembe Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış:2,7590,00 TL

Satış:2,820,00 TL

18 Mart 2021 Perşembe ONS Altın Fiyatı

Alış:1,741,31 Dolar

Satış:1,742,50 Dolar

18 Mart 2021 Perşembe Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 6.670,68 TL’den alıcı bulurken 6.746,02 TL’den satışa sunuluyor.