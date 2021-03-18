İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Altın ne kadar oldu? 18 Mart 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 18 Mart 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair tüm yeni ayrıntılar 18.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

18 Mart 2021 Perşembe 00:02
Altın ne kadar oldu? 18 Mart 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 18 Mart 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 18 Mart 2021 Perşembe Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

18 Mart 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Mart 2021 Perşembe

 

canlı güncel altın fiyatları....

18 Mart 2021 Perşembe İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

18 Mart 2021 Perşembe Gram Altın Fiyatı

Alış: 419,10 TL

Satış: 419,30 TL

18 Mart 2021 Perşembe Çeyrek Altın Fiyatı

Alış:678,57 TL

Satış:683,42 TL

18 Mart 2021 Perşembe Tam Altın Fiyatı

Tam Altın anlık olarak 2.669,27 TL’den alıcı bulurken 2.698,40 TL’den satışa sunuluyor.

18 Mart 2021 Perşembe Yarım Altın Fiyatı

Alış:1,356 TL

Satış:1,386 TL

22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 386,98 TL

Satış:390,59 TL

18 Mart 2021 Perşembe 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış:315,84 TL

Satış:319,80 TL 

18 Mart 2021 Perşembe 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış:245,89 TL

Satış:248,47 TL

18 Mart 2021 Perşembe Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış:2,7590,00 TL

Satış:2,820,00 TL

18 Mart 2021 Perşembe ONS Altın Fiyatı

Alış:1,741,31 Dolar

Satış:1,742,50 Dolar

18 Mart 2021 Perşembe Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 6.670,68 TL’den alıcı bulurken 6.746,02 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 18.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOGG ne zaman çıkacak? Türkiye yerli otomobili çıkış tarihi belli oldu mu?
TOGG ne zaman çıkacak? Türkiye yerli otomobili çıkış tarihi belli oldu mu?
Mazot gübre desteği neden yatmadı, ne zaman ödenecek?
Mazot gübre desteği neden yatmadı, ne zaman ödenecek?
BMW M3 ve M4 Competition fiyatları ve özellikleri
BMW M3 ve M4 Competition fiyatları ve özellikleri
Taksitle araba nasıl alınır? Sıfır araçlarda taksit olacak mı? Taksitli araba alımı
Taksitle araba nasıl alınır? Sıfır araçlarda taksit olacak mı? Taksitli araba alımı
Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı
Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı
Volkswagen Golf 8 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Volkswagen Golf 8 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 18 Mart 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 18 Mart 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Mart 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 18 Mart 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 18 Mart 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
2021 Mart Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 18 Mart 2021 Perşembe Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Mart 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 18 Mart 2021 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Mart 2021 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Mart 2021 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bimcell 2021 yeni hat fiyatları
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Mart 2021
Yasak Elma dizisindeki Mahmut karakteri Kimdir? Mert Altınışık dizideki rolü ve hayatı
Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar? E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Emanet 135. Bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
Benim Adım Melek 57. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle
Konut alımı için devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? 2021 Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile evalımı başvurusu nasıl yapılır?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
E-devlet kredi notu nasıl öğrenilir? Ücretsiz kredi notu sorgulama
Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?
Show TV canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.