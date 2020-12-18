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Altın ne kadar oldu? 18 Aralık 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 18 Aralık 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 18 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 00:02
Altın ne kadar oldu? 18 Aralık 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 18 Aralık 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar? 18 Aralık 2020 Cuma altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,786 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde 1,764 dolar/ons ‘ a kadar gerileyerek seanstaki en düşük seviyeyi gördü. Seansı 1.838,9 dolar/ons ile tamamlayan altın, günü %0.5 kayıpla tamamladı.  Güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satışı 468,81 TL oldu. 3.20 TL’ den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.41 TL’ den, 418 TL’ den alınan 22 ayar bilezik (Gr) 422 liradan satıldı.

18 Aralık 2020 Cuma günü güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

462,97

464,36

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.836,11

1.836,66

ÇEYREK ALTIN FİYATI

741,36

757,76

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.965,68

3.021,96

YARIM ALTIN FİYATI

1.478,20

1.515,62

ATA ALTIN FİYATI

3.056,78

3.133,94

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

418,93

435,13

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1765 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:02
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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