İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni...
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a 'Azmine helal olsun'
Son Dakika
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...

Altın ne kadar oldu? 18 Ağustos 2020 Salı Güncel altın fiyatları 18 Ağustos 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 18.08.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

18 Ağustos 2020 Salı 00:01
Altın ne kadar oldu? 18 Ağustos 2020 Salı Güncel altın fiyatları 18 Ağustos 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın fiyatları yeniden rekora imza attı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın etmeye başladılar. Pandemi, seçimler, siyasi gelişmeler ve ABD’deki protestolar gibi çeşitli faktörler nedeniyle altın piyasası zirveyi görüyor.

17 Ağustos güncel altın fiyatları

17 Ağustos altın fiyatlarına göre;

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

 

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.509,60

SATIŞ: 1.537,30

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.987,32

SATIŞ: 3.045,12

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.091,00


SATIŞ: 3.138,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,72

SATIŞ: 438,03

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.110,50

SATIŞ: 3.173,20

Detaylı ve güncel altın fiyatları bilgilerine ulaşıp analiz ve yorumları takip etmek için : Link adresinden bilgiler alabilirsiniz.

Tarih boyunca değişim, yatırım veya saklama amacıyla kullanılmakta olan altın, uzun yıllardan bu yana ülke ekonomilerindeki en değerli madenler arasında yer almaktadır. 1970’li yılların başına kadar para sistemlerindeki temeli oluşturan altın fiyatları aylık ve hatta günlük olarak büyük değişimler gösterebilmektedir. 2000’li yıllarda dünya genelinde ekonomilerdeki çalkantılar nedeniyle altına olan ilgi yeniden canlanmaya başlamıştır. Yatırımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği altın fiyatları gram değerleri büyük ölçüde artış göstermiştir.

Piyasalarda altının önemi

Son dönemlerde altın fiyatlarındaki büyük değişimlerle birlikte milyonlarca kişi merakla  altın fiyatları düşer mi? gibi tartışmalara başlamıştır. Altının finansal piyasalardaki öneminin temel nedenleri içerisinde bütün şartlar altında satın alabilme gücünün bulunması olmaktadır. Dünya genelinde saklama aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları bugün koşullarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın genellikle diğer yatırım araçlarına nazaran daha az etkilenir. Mücevherat veya yatırım aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları çeyrek olarak da satın alınabilmektedir. Kolay işlenebilen, yüksek iletkenlik kapasitesine sahip ve asitler karşısında son derece dayanıklı olması nedeniyle sanayi üretim tesislerinin vazgeçilmez ögeleri arasında bulunan altın pek çok yönüyle tercih edilmektedir.

Altının güvenli liman olarak kabul edilme nedenleri nelerdir?

Global piyasa dinamiklerinde yaşanan değişimlere bağlı olarak yatırımcılar ileriye dönük planlamalar yaparken altın fiyatları düşecek mi gibi tartışmalara kapılmaktadır. Ancak altın genellikle bu süreçte güvenilir liman olarak değerlendirilmektedir. Bunun temel nedeniyle altının para birimlerindeki değişimlerden doğrudan etkilenmeyip, uzun vadede kazançlı yatırım araçları arasında bulunması olmaktadır.

Nasıl altın yatırımı yapılır?

Altın yatırımlarında dikkat etmeniz gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu süreçte  altın fiyatları yorumları çerçevesinde genellikle bilezik, cumhuriyet altını veya çeyrek altın olarak düşünülse de işlemler genellikle gram altın üzerinden yapılır. Altın yatırımları doğrudan külçe, altın alımı veya altın hesabı yatırımlarıyla geleceğe dönük vadeli işlem şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yatırımlarının değerlenmesini bekleyen veya yatırım yapma planı olanlar da merakla altın fiyatları artacak mı konularındaki tartışmaları takip ederek yatırım planlaması yapmaktadır. Yapmış olduğu uzun vadeli yatırımları bozdurma planları yapanlar ise altın fiyatları bugün nasıl sorusunun yanıtını arayarak doğru adımlar atmayı planlamaktadır. Geleneksel altın yatırımlarıyla birlikte intenet üzerinden altın satın alımları, kira sertifikası ve tahviller de yaygınlaşmıştır. Bu noktada altın fiyatları bankalar üzerinden vadeli, vadesiz veya birikimli hesaplar açtırarak yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Basit görünmekle birlikte altın fiyatlarında son durum değişkenlik gösterebilmektedir. TL’nin ABD doları değeri ile altının ABD doları cinsinden değer değişimleri eş zamanlı olarak etkilendiğinden kısa vadede büyük değişimlere de rastlanabilmektedir.

Altına ne zaman yatırım yapılmalıdır?

Güvenilir liman olarak görülen altın fiyatları bilezik  olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Ekonominin iyiye gidip, sosyal risklerdeki sorunların azalma eğilimi gösterdiği durumlardacumhuriyet altını fiyatları önemli ölçüde azalabilmektedir. Menkul kıymet piyasalardaki hareketliliğin artış gösterdiği dönemlerde yatırımcıların altın ilgisi genel itibariyle azalma eğilimi gösterebiliyor. Bu noktadaaltın fiyatları ne olur tartışmalarında ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik gündemleri hakkında bilgi sahibi olmak fikir verebilmektedir.



Son Güncelleme: 18.08.2020 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu çalışanları dikkat! Ağustos ayı e-bordrolar yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! Ağustos ayı e-bordrolar yayımlandı
SGK toplu prim iadesi yapacak! Mutlaka kontrol edin
SGK toplu prim iadesi yapacak! Mutlaka kontrol edin
Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!
Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!
Maddi durumu kötü olan vatandaşa 1300 TL geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım ödemesi yapılacak! Hemen başvuru yapın!
Maddi durumu kötü olan vatandaşa 1300 TL geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım ödemesi yapılacak! Hemen başvuru yapın!
Bakanlıklardan hemen alınabilen az 3 Bin TL'lik ödeme yardımı!
Bakanlıklardan hemen alınabilen az 3 Bin TL'lik ödeme yardımı!
TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Büyük Tepki!
TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Büyük Tepki!

Popüler Haberler

RP eski milletvekili Hasan Dikici kimdir? Hasan Dikici biyografisi
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yayın tarihi belli oldu
SGK veya Bağ-Kur prim borcu olanlara kredi ile emekli olma imkanı
Vakıfbank düşük faizli konut kredisi kampanyası! Vakıfbank Sarı Panjur ev kredisi ile yüzde 0.87 faizli konut kredisi verilecek!
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Sen Çal Kapımı Serkan Bolat’ın Yok Günü ne anlama geliyor? Serkan Bolat 19 Ağustos neden yok?
Şahıs ödemeleri nasıl yapılır? Şahıs ödemesi hesap tanımlama işlemi nedir?
Bim aktüel indirim kataloğu 18 Ağustos 2020 Salı ürünleri
Altın ne kadar oldu? 18 Ağustos 2020 Salı Güncel altın fiyatları 18 Ağustos 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Ağustos 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Yeni Volvo XC90 teknik özellikleri ve teknolojik özellikleri açıklandı!
Kuşlarla Yolculuk Derviş Süleyman kimdir? Gerçek adı nedir? Derda Yasir Yenal'ın rol aldığı diziler ve filmler
Afili Aşk dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti nerede?
Vakıfbank 1000 – 10000 TL Temel destek ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama
Çukur yeni bölüm neden yayınlanmıyor? 6 Ocak Pazartesi Show Tv Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 18 Ağustos 2020 Salı konut kredisi yeni faiz oranları
Türkiye'de illerin plaka sıralaması ve telefon kodları
PTT 2020 Ağustos Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
2020 Yeni Ford Puma Teknik Özellikleri ve Fiyatı! Yeni Ford Puma Türkiye'de
Bim 17 Ağustos 2020 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.