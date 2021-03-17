Altın ne kadar oldu? 17 Mart 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 17 Mart 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.
Altın fiyatları ne kadar? 17 Mart 2021 Çarşamba Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?
17 Mart 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatlarıAltın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Mart 2021 Çarşamba
canlı güncel altın fiyatları....
17 Mart 2021 Çarşamba İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:
17 Mart 2021 Çarşamba Gram Altın Fiyatı
Alış: 419,10 TL
Satış: 419,30 TL
17 Mart 2021 Çarşamba Çeyrek Altın Fiyatı
Alış:678,57 TL
Satış:683,42 TL
17 Mart 2021 Çarşamba Tam Altın Fiyatı
Tam Altın anlık olarak 2.669,27 TL’den alıcı bulurken 2.698,40 TL’den satışa sunuluyor.
17 Mart 2021 Çarşamba Yarım Altın Fiyatı
Alış:1,369 TL
Satış:1,390 TL
22 Ayar Altın Fiyatı
Alış: 377,98 TL
17 Mart 2021 Çarşamba 18 Ayar Altın Fiyatı
Alış:198,84 TL
Satış:230,80 TL
17 Mart 2021 Çarşamba 14 Ayar Altın Fiyatı
Alış:228,89 TL
Satış:276,47 TL
17 Mart 2021 Çarşamba Cumhuriyet Altın Fiyatı
Alış:2,753,00 TL
Satış:2,785,00 TL
17 Mart 2021 Çarşamba ONS Altın Fiyatı
Alış:1,732,31 Dolar
Satış:1,732,50 Dolar
17 Mart 2021 Çarşamba Gramse Altın Fiyatı
Gramse Altın anlık olarak 6.670,68 TL’den alıcı bulurken 6.746,02 TL’den satışa sunuluyor.
Son Güncelleme: 17.03.2021 00:02