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Altın ne kadar oldu? 17 Ekim 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 17 Ekim 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Altın ne kadar oldu? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 17 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:01
Altın ne kadar oldu? 17 Ekim 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 17 Ekim 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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17 Ekim 2020 Cumartesi Altın fiyatlarında biraz düşüş yaşadı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın etmeye başladılar. Pandemi, seçimler, siyasi gelişmeler ve ABD’deki protestolar gibi çeşitli faktörler nedeniyle altın piyasası zirveyi görüyor.

17 Ekim 2020 Cumartesi​ güncel altın fiyatları

17 Ekim 2020 Cumartesi altın fiyatlarına göre;

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 444,50

Satış: 449,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 486,40

Satış: 486,60

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 793,57

Satış: 798,42

YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 1.559,20

Satış: 1.591,70

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3,234,00

Satış: 3.260,00

Detaylı ve güncel altın fiyatları bilgilerine ulaşıp analiz ve yorumları takip etmek için : Link adresinden bilgiler alabilirsiniz.

Tarih boyunca değişim, yatırım veya saklama amacıyla kullanılmakta olan altın, uzun yıllardan bu yana ülke ekonomilerindeki en değerli madenler arasında yer almaktadır. 1970’li yılların başına kadar para sistemlerindeki temeli oluşturan altın fiyatları aylık ve hatta günlük olarak büyük değişimler gösterebilmektedir. 2000’li yıllarda dünya genelinde ekonomilerdeki çalkantılar nedeniyle altına olan ilgi yeniden canlanmaya başlamıştır. Yatırımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği altın fiyatları gram değerleri büyük ölçüde artış göstermiştir.

Piyasalarda altının önemi

Son dönemlerde altın fiyatlarındaki büyük değişimlerle birlikte milyonlarca kişi merakla  altın fiyatları düşer mi? gibi tartışmalara başlamıştır. Altının finansal piyasalardaki öneminin temel nedenleri içerisinde bütün şartlar altında satın alabilme gücünün bulunması olmaktadır. Dünya genelinde saklama aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları bugün koşullarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın genellikle diğer yatırım araçlarına nazaran daha az etkilenir. Mücevherat veya yatırım aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları çeyrek olarak da satın alınabilmektedir. Kolay işlenebilen, yüksek iletkenlik kapasitesine sahip ve asitler karşısında son derece dayanıklı olması nedeniyle sanayi üretim tesislerinin vazgeçilmez ögeleri arasında bulunan altın pek çok yönüyle tercih edilmektedir.

Altının güvenli liman olarak kabul edilme nedenleri nelerdir?

Global piyasa dinamiklerinde yaşanan değişimlere bağlı olarak yatırımcılar ileriye dönük planlamalar yaparken altın fiyatları düşecek mi gibi tartışmalara kapılmaktadır. Ancak altın genellikle bu süreçte güvenilir liman olarak değerlendirilmektedir. Bunun temel nedeniyle altının para birimlerindeki değişimlerden doğrudan etkilenmeyip, uzun vadede kazançlı yatırım araçları arasında bulunması olmaktadır.

Nasıl altın yatırımı yapılır?

Altın yatırımlarında dikkat etmeniz gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu süreçte  altın fiyatları yorumları çerçevesinde genellikle bilezik, cumhuriyet altını veya çeyrek altın olarak düşünülse de işlemler genellikle gram altın üzerinden yapılır. Altın yatırımları doğrudan külçe, altın alımı veya altın hesabı yatırımlarıyla geleceğe dönük vadeli işlem şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yatırımlarının değerlenmesini bekleyen veya yatırım yapma planı olanlar da merakla altın fiyatları artacak mı konularındaki tartışmaları takip ederek yatırım planlaması yapmaktadır. Yapmış olduğu uzun vadeli yatırımları bozdurma planları yapanlar ise altın fiyatları bugün nasıl sorusunun yanıtını arayarak doğru adımlar atmayı planlamaktadır. Geleneksel altın yatırımlarıyla birlikte intenet üzerinden altın satın alımları, kira sertifikası ve tahviller de yaygınlaşmıştır. Bu noktada altın fiyatları bankalar üzerinden vadeli, vadesiz veya birikimli hesaplar açtırarak yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Basit görünmekle birlikte altın fiyatlarında son durum değişkenlik gösterebilmektedir. TL’nin ABD doları değeri ile altının ABD doları cinsinden değer değişimleri eş zamanlı olarak etkilendiğinden kısa vadede büyük değişimlere de rastlanabilmektedir.

Altına ne zaman yatırım yapılmalıdır?

Güvenilir liman olarak görülen altın fiyatları bilezik  olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Ekonominin iyiye gidip, sosyal risklerdeki sorunların azalma eğilimi gösterdiği durumlardacumhuriyet altını fiyatları önemli ölçüde azalabilmektedir. Menkul kıymet piyasalardaki hareketliliğin artış gösterdiği dönemlerde yatırımcıların altın ilgisi genel itibariyle azalma eğilimi gösterebiliyor. Bu noktadaaltın fiyatları ne olur tartışmalarında ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik gündemleri hakkında bilgi sahibi olmak fikir verebilmektedir.



Son Güncelleme: 17.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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