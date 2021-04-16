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Altın ne kadar oldu? 16 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 16 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 16.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Nisan 2021 Cuma 00:02
Altın ne kadar oldu? 16 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 16 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 16 Nisan 2021 Cuma Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

16 Nisan 2021 Cuma günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Nisan 2021 Cuma canlı güncel altın fiyatları....

16 Nisan 2021 Cuma İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

16 Nisan 2021 Cuma Gram Altın Fiyatı

ALIŞ: 450,74

SATIŞ: 455,84

16 Nisan 2021 Cuma Çeyrek Altın Fiyatı

ALIŞ: 731,00

SATIŞ: 748,00

16 Nisan 2021 Cuma Tam Altın Fiyatı

Alış: 2.924,00 TL

Satış: 2.962,00 TL

16 Nisan 2021 Cuma Yarım Altın Fiyatı

ALIŞ: 1.462,00

SATIŞ: 1.495,00

16 Nisan 2021 Cuma 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış 416,00 TL

Satış 422,00 TL

16 Nisan 2021 Cuma 18 Ayar Altın Fiyatı

  Alış: 341,84 TL

Satış: 345,80 TL

16 Nisan 2021 Cuma 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 265,56 TL

Satış: 268,15 TL

16 Nisan 2021 Cuma Cumhuriyet Altın Fiyatı

ALIŞ: 3.007,00

SATIŞ: 3.046,00

16 Nisan 2021 Cuma ONS Altın Fiyatı

Alış:1.736,03 $

Satış: 1.737,57 $

16 Nisan 2021 Cuma Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 7,200 TL’den alıcı bulurken 7.369 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:02
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çeyrekAltın
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