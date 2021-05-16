Altın ne kadar oldu? 16 Mayıs 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 16 Mayıs 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.
Altın fiyatları ne kadar? 13 Mayıs Perşembe gram, tam, çeyrek altın ne kadar?
13 Mayıs Perşembe günü güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Mayıs 2021 Pazar 12 Mayıs Çarşamba canlı güncel altın fiyatları....
GRAM ALTIN FİYATI
499,018 TL
49,026 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.824,76 TL
1.825, 12 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
800 TL
824 TL
YARIM ALTIN FİYATI
1648 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.179 TL
3.284 TL
14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI
272,25 TL
326,71 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
447,92 TL
479,25 TL