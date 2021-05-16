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Altın ne kadar oldu? 16 Mayıs 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 16 Mayıs 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 16.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 00:02
Altın ne kadar oldu? 16 Mayıs 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 16 Mayıs 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 13 Mayıs Perşembe gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

 13 Mayıs Perşembe günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Mayıs 2021 Pazar  12  Mayıs Çarşamba canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

499,018 TL

49,026 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.824,76 TL

1.825, 12 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

800 TL

824 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1586 TL

1648 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.179 TL

3.284 TL

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

272,25 TL

326,71 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

447,92 TL

479,25 TL

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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