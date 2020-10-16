İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni...

Altın ne kadar oldu? 16 Ekim 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 16 Ekim 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ekim 16 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 00:01
Altın ne kadar oldu? 16 Ekim 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 16 Ekim 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

16 Ekim 2020 Cuma Altın fiyatlarında biraz düşüş yaşadı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın etmeye başladılar. Pandemi, seçimler, siyasi gelişmeler ve ABD’deki protestolar gibi çeşitli faktörler nedeniyle altın piyasası zirveyi görüyor.

16 Ekim 2020 Cuma​ güncel altın fiyatları

16 Ekim 2020 Cuma altın fiyatlarına göre;

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 444,50

Satış: 449,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 481,374

Satış: 485,28

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 779,49

Satış: 795,23

YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 1.559,20

Satış: 1.591,70

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3,209,00

Satış: 3.241,00

Detaylı ve güncel altın fiyatları bilgilerine ulaşıp analiz ve yorumları takip etmek için : Link adresinden bilgiler alabilirsiniz.

Tarih boyunca değişim, yatırım veya saklama amacıyla kullanılmakta olan altın, uzun yıllardan bu yana ülke ekonomilerindeki en değerli madenler arasında yer almaktadır. 1970’li yılların başına kadar para sistemlerindeki temeli oluşturan altın fiyatları aylık ve hatta günlük olarak büyük değişimler gösterebilmektedir. 2000’li yıllarda dünya genelinde ekonomilerdeki çalkantılar nedeniyle altına olan ilgi yeniden canlanmaya başlamıştır. Yatırımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği altın fiyatları gram değerleri büyük ölçüde artış göstermiştir.

Piyasalarda altının önemi

Son dönemlerde altın fiyatlarındaki büyük değişimlerle birlikte milyonlarca kişi merakla  altın fiyatları düşer mi? gibi tartışmalara başlamıştır. Altının finansal piyasalardaki öneminin temel nedenleri içerisinde bütün şartlar altında satın alabilme gücünün bulunması olmaktadır. Dünya genelinde saklama aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları bugün koşullarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın genellikle diğer yatırım araçlarına nazaran daha az etkilenir. Mücevherat veya yatırım aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları çeyrek olarak da satın alınabilmektedir. Kolay işlenebilen, yüksek iletkenlik kapasitesine sahip ve asitler karşısında son derece dayanıklı olması nedeniyle sanayi üretim tesislerinin vazgeçilmez ögeleri arasında bulunan altın pek çok yönüyle tercih edilmektedir.

Altının güvenli liman olarak kabul edilme nedenleri nelerdir?

Global piyasa dinamiklerinde yaşanan değişimlere bağlı olarak yatırımcılar ileriye dönük planlamalar yaparken altın fiyatları düşecek mi gibi tartışmalara kapılmaktadır. Ancak altın genellikle bu süreçte güvenilir liman olarak değerlendirilmektedir. Bunun temel nedeniyle altının para birimlerindeki değişimlerden doğrudan etkilenmeyip, uzun vadede kazançlı yatırım araçları arasında bulunması olmaktadır.

Nasıl altın yatırımı yapılır?

Altın yatırımlarında dikkat etmeniz gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu süreçte  altın fiyatları yorumları çerçevesinde genellikle bilezik, cumhuriyet altını veya çeyrek altın olarak düşünülse de işlemler genellikle gram altın üzerinden yapılır. Altın yatırımları doğrudan külçe, altın alımı veya altın hesabı yatırımlarıyla geleceğe dönük vadeli işlem şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yatırımlarının değerlenmesini bekleyen veya yatırım yapma planı olanlar da merakla altın fiyatları artacak mı konularındaki tartışmaları takip ederek yatırım planlaması yapmaktadır. Yapmış olduğu uzun vadeli yatırımları bozdurma planları yapanlar ise altın fiyatları bugün nasıl sorusunun yanıtını arayarak doğru adımlar atmayı planlamaktadır. Geleneksel altın yatırımlarıyla birlikte intenet üzerinden altın satın alımları, kira sertifikası ve tahviller de yaygınlaşmıştır. Bu noktada altın fiyatları bankalar üzerinden vadeli, vadesiz veya birikimli hesaplar açtırarak yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Basit görünmekle birlikte altın fiyatlarında son durum değişkenlik gösterebilmektedir. TL’nin ABD doları değeri ile altının ABD doları cinsinden değer değişimleri eş zamanlı olarak etkilendiğinden kısa vadede büyük değişimlere de rastlanabilmektedir.

Altına ne zaman yatırım yapılmalıdır?

Güvenilir liman olarak görülen altın fiyatları bilezik  olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Ekonominin iyiye gidip, sosyal risklerdeki sorunların azalma eğilimi gösterdiği durumlardacumhuriyet altını fiyatları önemli ölçüde azalabilmektedir. Menkul kıymet piyasalardaki hareketliliğin artış gösterdiği dönemlerde yatırımcıların altın ilgisi genel itibariyle azalma eğilimi gösterebiliyor. Bu noktadaaltın fiyatları ne olur tartışmalarında ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik gündemleri hakkında bilgi sahibi olmak fikir verebilmektedir.



Son Güncelleme: 16.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
Güz Masalı 27. Bölüm özeti 12 Eylül yeni kurban Priya mı olacak?
Güz Masalı 27. Bölüm özeti 12 Eylül yeni kurban Priya mı olacak?
Asgari ücretli çalışanın maaşı düşecek mi? 500 TL Vergi kesintisi
Asgari ücretli çalışanın maaşı düşecek mi? 500 TL Vergi kesintisi
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Altın ne kadar oldu? 16 Ekim 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 16 Ekim 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Ekim 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 16 Ekim 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Ekim 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 16 Ekim 2020 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Ekim 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Ekim 2020 Cuma
Bim indirimli ürünler kataloğu 16 Ekim 2020 Cuma indirim fırsatları
Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Her aileye 500 TL ile 900 TL arasında maddi yardım ödemesi
Bir Ayrılamayız şarkısına nasıl katılırım? Biz Ayrılamayız molped reklamı
Menajerimi Ara Dizisi Yeterince Beğeni Aldı Mı? Ne Zaman Final Yapacak?
Aleyna Tilki’nin direk dansı fotoğrafına binlerce beğeni
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman çıkacak?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
Uygun şartlarda taşıt kredisi veren bankalar hangileridir?
İlk emekli maaşı kaç günlük ödenir? 2020 Emekli maaşı ne zaman verilir?
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2020
Yeni Bir Ev yarışmasının sunucusu ve yarışmacıları
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.