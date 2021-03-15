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Altın ne kadar oldu? 15 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 15 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

15 Mart 2021 tarihli Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Mart 15 Pazartesi günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:02
Altın ne kadar oldu? 15 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 15 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 15 Mart 2021 Pazartesi Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

15 Mart 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Mart 2021 Pazartesi canlı güncel altın fiyatları....

15 Mart 2021 Pazartesi İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

15 Mart 2021 Pazartesi Gram Altın Fiyatı

1 Gram Altın anlık olarak 414,25 TL'den alıcı bulurken 415,29 TL’den satışa sunuluyor.

15 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek Altın anlık olarak 667,56 TL'den alıcı bulurken 681,72 TL’den satışa sunuluyor.

15 Mart 2021 Pazartesi Tam Altın Fiyatı

Tam Altın anlık olarak 2.669,27 TL’den alıcı bulurken 2.698,40 TL’den satışa sunuluyor.

15 Mart 2021 Pazartesi Yarım Altın Fiyatı

Yarım Altın anlık olarak 1.334,11 TL’den alıcı bulurken 1.362,45 TL’den satışa sunuluyor.

22 Ayar Altın Fiyatı

22 Ayar Altın anlık olarak 380,32 TL’den alıcı bulurken 384,61 TL’den satışa sunuluyor.

15 Mart 2021 Pazartesi 18 Ayar Altın Fiyatı

18 Ayar Altın anlık olarak 311,74 TL’den alıcı bulurken 314,25 TL’den satışa sunuluyor.

15 Mart 2021 Pazartesi 14 Ayar Altın Fiyatı

14 Ayar Altın anlık olarak 242,12 TL’den alıcı bulurken 244,85 TL’den satışa sunuluyor.

15 Mart 2021 Pazartesi Cumhuriyet Altın Fiyatı

Cumhuriyet Altın anlık olarak 2.745,52 TL’den alıcı bulurken 2.774,51 TL’den satışa sunuluyor.

15 Mart 2021 Pazartesi ONS Altın Fiyatı

ONS Altın anlık olarak 1.734,74 $ seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

15 Mart 2021 Pazartesi Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 6.670,68 TL’den alıcı bulurken 6.746,02 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 15.03.2021 00:02
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çeyrekAltın
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