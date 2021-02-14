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Altın ne kadar oldu? 14 Şubat 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 14 Şubat 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Şubat 14 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 14 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 00:04
Altın ne kadar oldu? 14 Şubat 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 14 Şubat 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

14 Şubat 2021 Pazar​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  14 Şubat 2021 Pazar güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

14 Şubat 2021 Pazar serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 687,42 lira, Cumhuriyet altını 2.808,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 418,10 liradan işlem gördü.

14 Şubat 2021 Pazar günü güncel altın fiyatları

 

Gram altın fiyatı

Alış:

411,97

Satış:

412,06

22 Ayar bilezik fiyatı

Alış:

373,94

Satış:

402,41

Çeyrek altın fiyatı

Alış:

674,00

Satış:

695,00

Cumhuriyet altını

Alış:

2.739,00

Satış:

2.781,00                                                         

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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