Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 14 Ocak 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

14 Ocak 2021 Perşembe​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,886 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde 1.855,28 dolar/ons ‘ a kadar gerileyerek seanstaki en düşük seviyeyi gördü. Seansı 1.855,28 dolar/ons ile tamamlayan altın, günü %0.5 kayıpla tamamladı. 14 Ocak 2021 Perşembe güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

14 Ocak 2021 Perşembe serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 723,664 lira, Cumhuriyet altını 2.976,97 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,63 düşüşle 442,303 liradan işlem gördü.

14 Ocak 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları

14 Ocak 2021 Perşembe​ GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 441,831 TL

Gram altın satış: 442,303TL

14 Ocak 2021 Perşembe​ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 715,589 TL

Çeyrek altın satış: 723,664 TL

14 Ocak 2021 Perşembe CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.944,,06 TL

Cumhuriyet altını satış: 2.976,97 TL

14 Ocak 2021 Perşembe YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.431,18 TL

Yarım altın satış: 1.447,33 TL

14 Ocak 2021 Perşembe​ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış: 399,879 TL

22 ayar bilezik satış: 429,178,95 TL

14 Ocak 2021 Perşembe​ ALTIN/ONS ($) FİYATI

ALIŞ : 1.855,28

SATIŞ: 1.855,66

14 Ocak 2021 Perşembe​ ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.952 TL

SATIŞ: 2.993 TL

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir. 10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.