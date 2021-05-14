Altın ne kadar oldu? 14 Mayıs 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 13 Mayıs Perşembe gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

13 Mayıs Perşembe günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Mayıs 2021 Cuma 12 Mayıs Çarşamba canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

499,018 TL

49,026 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.824,76 TL

1.825, 12 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

800 TL

824 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1586 TL

1648 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.179 TL

3.284 TL

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

272,25 TL

326,71 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

447,92 TL

479,25 TL