İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Altın ne kadar oldu? 13 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 13 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 13-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:04
Altın ne kadar oldu? 13 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 13 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

13 Şubat 2021 Cumartesi​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  13 Şubat 2021 Cumartesi güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

13 Şubat 2021 Cumartesi serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 687,42 lira, Cumhuriyet altını 2.808,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 418,10 liradan işlem gördü.

13 Şubat 2021 Cumartesi günü güncel altın fiyatları

 

Gram altın fiyatı

Alış:

411,55

Satış:

413,92

22 Ayar bilezik fiyatı

Alış:

373,63

Satış:

402,08

Çeyrek altın fiyatı

Alış:

657,56

Satış:

672,08

Cumhuriyet altını

Alış:

2.630,49

Satış:

2.680,37                                                         

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 13.02.2021 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel ticarette gerileme yaşandı
Küresel ticarette gerileme yaşandı
SASA'dan cari açık için müjdeli haber
SASA'dan cari açık için müjdeli haber
10 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları
10 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Bitcoin rallisi devam ediyor!
Bitcoin rallisi devam ediyor!
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 13 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 13 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Şubat 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 13 Şubat 2021 Cumartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 13 Şubat 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
13 Şubat 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Şubat 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 13 Şubat 2021 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Şubat 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 13 Şubat 2021 Cumartesi
Nöbetçi Noter 14 Şubat 2021 Pazar açık noterler listesi - 14 Şubat 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
ÖGG 82. Temel Eğitim ve 58. yenileme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
iPhone SE fiyatı kaç tl? 2020 iPhone SE satış rakamları açıklandı
Hercai 3 Nisan var mı, yok mu? Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Netflix Locke and Key ne zaman başlayacak? Locke and Key dizisi fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Hizmetçiler dizisi nasıl beğenildi mi? Tutulur mu? Dizi devam eder mi?
Devlet kira yardım şartları nelerdir? 2021 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Başvurana 960 TL kira yardımı
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
Kanal D canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 12 Şubat 2021
Rüyada köpek sevmek görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada köpek sevmek görmek rüyasının tabiri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.