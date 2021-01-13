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Altın ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 13 Ocak 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:02
Altın ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 13 Ocak 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

13 Ocak 2021 Çarşamba​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,886 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde 1,864 dolar/ons ‘ a kadar gerileyerek seanstaki en düşük seviyeyi gördü. Seansı 1.877,9 dolar/ons ile tamamlayan altın, günü %0.5 kayıpla tamamladı.  13 Ocak 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

13 Ocak 2021 Çarşamba serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 729,10 lira, Cumhuriyet altını 2.872,80 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,68 yükselişle 443,68 liradan işlem gördü.

13 Ocak 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları

13 Ocak 2021 Çarşamba​ GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 443,60 TL

Gram altın satış: 443,68 TL

13 Ocak 2021 Çarşamba​ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 719,30 TL

Çeyrek altın satış: 7129,10 TL

13 Ocak 2021 Çarşamba CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.872,80 TL

Cumhuriyet altını satış: 2.906,10 TL

13 Ocak 2021 Çarşamba YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.438,10 TL

Yarım altın satış: 1.458,10 TL

13 Ocak 2021 Çarşamba​ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış: 400,47 TL

22 ayar bilezik satış: 4015,95 TL

13 Ocak 2021 Çarşamba​ ALTIN/ONS ($) FİYATI

ALIŞ: 1.848,26

SATIŞ: 1.848,62

13 Ocak 2021 Çarşamba​ ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.907,49 TL

SATIŞ: 2.941,30 TL

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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