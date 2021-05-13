Altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 13 Mayıs 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 12Mayıs Çarşamba gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

12 Mayıs Çarşamba günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Mayıs 2021 Perşembe 12 Mayıs Çarşamba canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

493,619 TL

493,701 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.821,23 TL

1.821, 52 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

792 TL

817 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1574 TL

1633 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.146 TL

3.253 TL

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

269,47 TL

323,58 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

443,49 TL

474,64 TL