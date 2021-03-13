İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Altın ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 13 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Altın ne kadar oldu? konusuyla ilgili olarak 13 Mart 2021 Cumartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:02
Altın ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 13 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 13 Mart 2021 Cumartesi Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

13 Mart 2021 Cumartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Mart 2021 Cumartesi canlı güncel altın fiyatları....

13 Mart 2021 Cumartesi İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

13 Mart 2021 Cumartesi Gram Altın Fiyatı

1 Gram Altın anlık olarak 414,25 TL'den alıcı bulurken 415,29 TL’den satışa sunuluyor.

13 Mart 2021 Cumartesi Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek Altın anlık olarak 667,56 TL'den alıcı bulurken 681,72 TL’den satışa sunuluyor.

13 Mart 2021 Cumartesi Tam Altın Fiyatı

Tam Altın anlık olarak 2.669,27 TL’den alıcı bulurken 2.698,40 TL’den satışa sunuluyor.

13 Mart 2021 Cumartesi Yarım Altın Fiyatı

Yarım Altın anlık olarak 1.334,11 TL’den alıcı bulurken 1.362,45 TL’den satışa sunuluyor.

22 Ayar Altın Fiyatı

22 Ayar Altın anlık olarak 380,32 TL’den alıcı bulurken 384,61 TL’den satışa sunuluyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 18 Ayar Altın Fiyatı

18 Ayar Altın anlık olarak 311,74 TL’den alıcı bulurken 314,25 TL’den satışa sunuluyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 14 Ayar Altın Fiyatı

14 Ayar Altın anlık olarak 242,12 TL’den alıcı bulurken 244,85 TL’den satışa sunuluyor.

13 Mart 2021 Cumartesi Cumhuriyet Altın Fiyatı

Cumhuriyet Altın anlık olarak 2.745,52 TL’den alıcı bulurken 2.774,51 TL’den satışa sunuluyor.

13 Mart 2021 Cumartesi ONS Altın Fiyatı

ONS Altın anlık olarak 1.734,74 $ seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

13 Mart 2021 Cumartesi Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 6.670,68 TL’den alıcı bulurken 6.746,02 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 13.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elon Musk Bitcoin şirketi mi kuracak? Elon Musk'ın yeni Bitcoin tweeti meraklandırdı!
Elon Musk Bitcoin şirketi mi kuracak? Elon Musk'ın yeni Bitcoin tweeti meraklandırdı!
Mazot gübre desteği 2021 ödemeleri ne zaman yapılacak, ne zaman verilecek?
Mazot gübre desteği 2021 ödemeleri ne zaman yapılacak, ne zaman verilecek?
Basit usulde vergi mükellefi nedir, ne demek? Basit usulde vergi mükellefleri kimlerdir?
Basit usulde vergi mükellefi nedir, ne demek? Basit usulde vergi mükellefleri kimlerdir?
Yeşil erik ne kadar? Yeşil erik fiyatı dudak uçuklatıyor!
Yeşil erik ne kadar? Yeşil erik fiyatı dudak uçuklatıyor!
2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları
2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları
Petrol varil fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Brent petrolün varil fiyatı
Petrol varil fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Brent petrolün varil fiyatı

Popüler Haberler

13 Mart 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
2021 Ramazan ayı ilk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Turkcell GNCYTNK nedir, Genç Yetenek başvuru nasıl yapılır?
15 Temmuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 15 Temmuz filmi çekim yerleri
Altın ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 13 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 13 Mart 2021 Cumartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 13 Mart 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mart 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 13 Mart 2021 Cumartesi
Kırmızı Oda Sema kimdir? Nur Erkul biyografisi
Akıncı dizisi Beste karakterini kim canlandırıyor? Müge Boz kimdir?
Başakşehir - Beşiktaş maçının VAR hakemi kim?
Asgari ücrete zam gelecek mi? 375 TL zam haberleri gerçeği yansıtıyor mu?
Arka Sokaklar dizisindeki Amir Ümit karakteri kimdir?
Oppo Find X3 serisi özellik ve fiyatları
Show TV canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
13 Mart 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncuları
Kağıttan Hayatlar Tahsin Baba kimdir? Gerçek adı nedir? Turgay Tanülkü hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.