İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Altın ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 12 Ağustos 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 12 Ağustos 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 12.08.2020’li haberimizi okuyarak, Altın ne kadar oldu? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:27
Altın ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 12 Ağustos 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

12 Ağustos 2020 Çarşamba altın fiyatları yeniden rekora imza attı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın etmeye başladılar. Pandemi, seçimler, siyasi gelişmeler ve ABD’deki protestolar gibi çeşitli faktörler nedeniyle altın piyasası zirveyi görüyor.

12 Ağustos 2020 Çarşamba

güncel altın fiyatları

12 Ağustos 2020 Çarşamba altın fiyatlarına göre;

12 Ağustos 2020 Çarşamba GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.560,70

SATIŞ: 1.622,40

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.116,92

SATIŞ: 3.179,93

CUMHURİYET ALTINI


ALIŞ: 3.233,00

SATIŞ: 3.281,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.214,80

SATIŞ: 3.411,00

Detaylı ve güncel altın fiyatları bilgilerine ulaşıp analiz ve yorumları takip etmek için : Link adresinden bilgiler alabilirsiniz.

Tarih boyunca değişim, yatırım veya saklama amacıyla kullanılmakta olan altın, uzun yıllardan bu yana ülke ekonomilerindeki en değerli madenler arasında yer almaktadır. 1970’li yılların başına kadar para sistemlerindeki temeli oluşturan altın fiyatları aylık ve hatta günlük olarak büyük değişimler gösterebilmektedir. 2000’li yıllarda dünya genelinde ekonomilerdeki çalkantılar nedeniyle altına olan ilgi yeniden canlanmaya başlamıştır. Yatırımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği altın fiyatları gram değerleri büyük ölçüde artış göstermiştir.

Piyasalarda altının önemi

Son dönemlerde altın fiyatlarındaki büyük değişimlerle birlikte milyonlarca kişi merakla  altın fiyatları düşer mi? gibi tartışmalara başlamıştır. Altının finansal piyasalardaki öneminin temel nedenleri içerisinde bütün şartlar altında satın alabilme gücünün bulunması olmaktadır. Dünya genelinde saklama aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları bugün koşullarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın genellikle diğer yatırım araçlarına nazaran daha az etkilenir. Mücevherat veya yatırım aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları çeyrek olarak da satın alınabilmektedir. Kolay işlenebilen, yüksek iletkenlik kapasitesine sahip ve asitler karşısında son derece dayanıklı olması nedeniyle sanayi üretim tesislerinin vazgeçilmez ögeleri arasında bulunan altın pek çok yönüyle tercih edilmektedir.

Altının güvenli liman olarak kabul edilme nedenleri nelerdir?

Global piyasa dinamiklerinde yaşanan değişimlere bağlı olarak yatırımcılar ileriye dönük planlamalar yaparken altın fiyatları düşecek mi gibi tartışmalara kapılmaktadır. Ancak altın genellikle bu süreçte güvenilir liman olarak değerlendirilmektedir. Bunun temel nedeniyle altının para birimlerindeki değişimlerden doğrudan etkilenmeyip, uzun vadede kazançlı yatırım araçları arasında bulunması olmaktadır.

Nasıl altın yatırımı yapılır?

Altın yatırımlarında dikkat etmeniz gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu süreçte  altın fiyatları yorumları çerçevesinde genellikle bilezik, cumhuriyet altını veya çeyrek altın olarak düşünülse de işlemler genellikle gram altın üzerinden yapılır. Altın yatırımları doğrudan külçe, altın alımı veya altın hesabı yatırımlarıyla geleceğe dönük vadeli işlem şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yatırımlarının değerlenmesini bekleyen veya yatırım yapma planı olanlar da merakla altın fiyatları artacak mı konularındaki tartışmaları takip ederek yatırım planlaması yapmaktadır. Yapmış olduğu uzun vadeli yatırımları bozdurma planları yapanlar ise altın fiyatları bugün nasıl sorusunun yanıtını arayarak doğru adımlar atmayı planlamaktadır. Geleneksel altın yatırımlarıyla birlikte intenet üzerinden altın satın alımları, kira sertifikası ve tahviller de yaygınlaşmıştır. Bu noktada altın fiyatları bankalar üzerinden vadeli, vadesiz veya birikimli hesaplar açtırarak yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Basit görünmekle birlikte altın fiyatlarında son durum değişkenlik gösterebilmektedir. TL’nin ABD doları değeri ile altının ABD doları cinsinden değer değişimleri eş zamanlı olarak etkilendiğinden kısa vadede büyük değişimlere de rastlanabilmektedir.

Altına ne zaman yatırım yapılmalıdır?

Güvenilir liman olarak görülen altın fiyatları bilezik  olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Ekonominin iyiye gidip, sosyal risklerdeki sorunların azalma eğilimi gösterdiği durumlardacumhuriyet altını fiyatları önemli ölçüde azalabilmektedir. Menkul kıymet piyasalardaki hareketliliğin artış gösterdiği dönemlerde yatırımcıların altın ilgisi genel itibariyle azalma eğilimi gösterebiliyor. Bu noktadaaltın fiyatları ne olur tartışmalarında ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik gündemleri hakkında bilgi sahibi olmak fikir verebilmektedir.



Son Güncelleme: 12.08.2020 16:27
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başvuranlara Devletten 1500 TL, 2500 TL ve 15 bin TL destek veriliyor!
Başvuranlara Devletten 1500 TL, 2500 TL ve 15 bin TL destek veriliyor!
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır? Devlet 962 TL- 1561 TL Sosyal Yardım Parası veriyor
Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır? Devlet 962 TL- 1561 TL Sosyal Yardım Parası veriyor
Bağ-Kur ve SSK prim borcu olanlar kredi kullanarak emekli olabilecek
Bağ-Kur ve SSK prim borcu olanlar kredi kullanarak emekli olabilecek
Emeklileri sevindirecek emekliye ek zam haberi geldi!
Emeklileri sevindirecek emekliye ek zam haberi geldi!
1999 tarihi öncesi emeklilik yaş sorgulama ve erken emeklilik için gereken koşullar
1999 tarihi öncesi emeklilik yaş sorgulama ve erken emeklilik için gereken koşullar

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 12 Ağustos 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu
BDDK'dan pandemi düzenlemesi! KRedi kartı limitleri arttırıldı
Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar? E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Varlık vergisi ne kadardır?
2021 yayın döneminde Star TV’de başlayacak yeni diziler
CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
2020 MEB Bursluluk sınav konuları nelerdir? İOKBS Bursluluk sınavı sınav tarihi ve konuları
Doğduğun Ev Kaderindir Meltem kimdir? Gerçek adı nedir? Hilal Uysun hakkında bilgiler
Hasta bezi yardımı nedir? Hasta alt bezi yardımı nasıl alınır? Hasta bezi raporu işlemleri
Recep İvedik 6 kaç kişi izledi? 2 haftalık gişe hasılatı belli oldu
KPSS kaç nete kaç puan gelir? 2020 Lise KPSS Puan Hesaplama işlemleri
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 11 Ağustos 2020
Spor ayakkabısı alınırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Ağustos 2020
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Ağustos 2020 kredi kampanya detayları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.