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Altın ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 11 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 11-02-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:03
Altın ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 11 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

11 Şubat 2021 Perşembe​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  11 Şubat 2021 Perşembe güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

11 Şubat 2021 Perşembe serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 687,42 lira, Cumhuriyet altını 2.808,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 418,10 liradan işlem gördü.

11 Şubat 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları

 

Gram altın fiyatı

Alış:

414,63

Satış:

418,16

22 Ayar bilezik fiyatı

Alış:

383,62

Satış:

387,00

Çeyrek altın fiyatı

Alış:

671,37

Satış:

685,90

Cumhuriyet altını

Alış:

2.763,50

Satış:

2.793,39                                                         

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 11.02.2021 00:03
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çeyrekAltın
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