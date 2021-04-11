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Altın ne kadar oldu? 11 Nisan 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 11 Nisan 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

11 Nisan 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 11 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 00:02
Altın ne kadar oldu? 11 Nisan 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 11 Nisan 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 11 Nisan 2021 Pazar Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

11 Nisan 2021 Pazar günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Nisan 2021 Pazar canlı güncel altın fiyatları....

11 Nisan 2021 Pazar İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

11 Nisan 2021 Pazar Gram Altın Fiyatı

ALIŞ: 450,74

SATIŞ: 455,84

11 Nisan 2021 Pazar Çeyrek Altın Fiyatı

ALIŞ: 731,00

SATIŞ: 748,00

11 Nisan 2021 Pazar Tam Altın Fiyatı

Alış: 2.924,00 TL

Satış: 2.962,00 TL

11 Nisan 2021 Pazar Yarım Altın Fiyatı

ALIŞ: 1.462,00

SATIŞ: 1.495,00

11 Nisan 2021 Pazar 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış 416,00 TL

Satış 422,00 TL

11 Nisan 2021 Pazar 18 Ayar Altın Fiyatı

  Alış: 341,84 TL

Satış: 345,80 TL

11 Nisan 2021 Pazar 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 265,56 TL

Satış: 268,15 TL

11 Nisan 2021 Pazar Cumhuriyet Altın Fiyatı

ALIŞ: 3.007,00

SATIŞ: 3.046,00

11 Nisan 2021 Pazar ONS Altın Fiyatı

Alış:1.736,03 $

Satış: 1.737,57 $

11 Nisan 2021 Pazar Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 7,200 TL’den alıcı bulurken 7.369 TL’den satışa sunuluyor.




Son Güncelleme: 11.04.2021 00:02
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çeyrekAltın
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