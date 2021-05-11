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Altın ne kadar oldu? 11 Mayıs 2021 Salı Güncel altın fiyatları 11 Mayıs 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 11 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 00:03
Altın ne kadar oldu? 11 Mayıs 2021 Salı Güncel altın fiyatları 11 Mayıs 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 5 Mayıs Çarşamba gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

 5 Mayıs Çarşamba günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Mayıs 2021 Salı  05  Mayıs Çarşamba canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

478,01 TL

482,10 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.814,0 TL

1.814,0 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

776,00 TL

792,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.553 TL

1.585 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.196 TL

3.230 TL

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

282,70 TL

285,76 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

443,30 TL

448,49 TL

 




Son Güncelleme: 11.05.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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