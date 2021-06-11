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Altın ne kadar oldu? 11 Haziran 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 11 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

11 Haziran 2021 tarihinde yayınladığımız Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 11 Haziran 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Haziran 2021 Cuma 00:03
Altın ne kadar oldu? 11 Haziran 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 11 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altına yatırım yapan birçok kişi daha çok çeyrek ve gram altın alıyor. Bu nedenle altın borsasında en çok hareket bu altın türünde gerçekleşiyor.

Altın fiyatları ne kadar? 11 Haziran 2021 gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

11 Haziran 2021 Cuma günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Haziran 2021 Cuma canlı güncel altın fiyatları.

11 Haziran 2021 GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 521,31

Satış: 526,37

11 Haziran 2021 ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış: 1.899,05

Satış: 1.899,13

11 Haziran 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 845,04

Satış: 864,63

11 Haziran 2021 YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.692

Satış: 1.728

11 Haziran 2021 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.480

Satış: 3.519

11 Haziran 2021 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 306,01

Satış: 310,70

11 Haziran 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 481,50

Satış: 487,85


Son Güncelleme: 11.06.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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