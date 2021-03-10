İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Altın ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Mart 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 10 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:03
Altın ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Mart 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

8 Mart Pazartesi altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,698 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  10 Mart 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

47 Mart  serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını 2.669 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 371 liradan işlem gördü.

8 Mart günü güncel altın fiyatları

Ons

Alış: 1.681,35 dolar

Satış: 1.681,68 dolar

Gram

Alış: 417,03 lira

Satış: 417,12 lira

Çeyrek

Alış: 681 lira

Satış: 693 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.715,00 lira

Satış: 2.786,00 lira

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 415,35

Satış: 409,16

 

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.764

Satış: 2.845

 

                                                   

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 10.03.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Chiliz (CHZ) coin nedir? Spor ve eğlence tabanlı coin CHZ fiyatlarında rekor artış
Chiliz (CHZ) coin nedir? Spor ve eğlence tabanlı coin CHZ fiyatlarında rekor artış
CHZ (chiliz) coin nedir? Chiliz Coin neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi?
CHZ (chiliz) coin nedir? Chiliz Coin neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi?
Chiliz (CHZ) coin nedir? CHZ coin neden yükseliyor?
Chiliz (CHZ) coin nedir? CHZ coin neden yükseliyor?
Fındık fiyatları 9 Mart 2021 Salı Fındık kaç lira?
Fındık fiyatları 9 Mart 2021 Salı Fındık kaç lira?
Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın günü nasıl kapattı? 8 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın günü nasıl kapattı? 8 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek altın ne kadar oldu?

Popüler Haberler

Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak?
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 10 Mart 2021 Çarşamba
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 10 Mart 2021 Çarşamba
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 10 Mart 2021 Çarşamba
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi 2021
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Bulgaristan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
ÖSYM 2020 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2020 YKS Sınav tarihi belli oldu
Mevlid Kandili TV Programları - Hangi kanalda mevlid kandili programı var?
Kanalların yayın akışları 23 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Yasak Elma dizisine yeni sezonda yeni gelen ve diziden ayrılan oyuncular
İcradan satılık olan mallar nasıl alınır? İcradan mal alma yolları
Muhtaç aylığı için başvuru şartları nelerdir? 2021 muhtaç aylığı kaç para
Lise stajyer maaşı ne kadar? 2021 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?
Altın ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Mart 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
ÇYDD burs başvuruları ne zaman başlar? 2021 ÇYDD bursu hakkında bilgi
Rusya yaşam şartları nasıl? 2021 Rusya asgari ücretleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.