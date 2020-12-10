İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

Altın ne kadar oldu? 10 Aralık 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 10 Aralık 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

10 Aralık 2020 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 10-12-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:01
Altın ne kadar oldu? 10 Aralık 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 10 Aralık 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar? 9 ARALIK altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,786 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde 1,764 dolar/ons ‘ a kadar gerileyerek seanstaki en düşük seviyeyi gördü. Seansı 1.838,9 dolar/ons ile tamamlayan altın, günü %0.5 kayıpla tamamladı.  Güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satışı 468,81 TL oldu. 3.20 TL’ den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.41 TL’ den, 418 TL’ den alınan 22 ayar bilezik (Gr) 422 liradan satıldı.

9 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

468,81

467,22

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.859,22

1.859,79

ÇEYREK ALTIN FİYATI

748,12

764,61

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.004,47

3.061,62

YARIM ALTIN FİYATI

1.491,55

1.529,21

ATA ALTIN FİYATI

3.086,87

3.164,78

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

422,93

439,28

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1765 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OECD Raporunda işsizlikte Türkiye ilk sırada yer aldı!
OECD Raporunda işsizlikte Türkiye ilk sırada yer aldı!
Esnafa müjdeli haber! Fatura ve kira hibe destekleri yolda!
Esnafa müjdeli haber! Fatura ve kira hibe destekleri yolda!
Türkiye de İlk Milli Helikopter Motoru Test edildi ve Teslimatı Gerçekleşti!
Türkiye de İlk Milli Helikopter Motoru Test edildi ve Teslimatı Gerçekleşti!
Fiat, Aralık ayı otomobil fiyatlarını duyurdu
Fiat, Aralık ayı otomobil fiyatlarını duyurdu
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Sevilen seri Fiat Egea Aralık ayı fiyat listesini yayınladı
Sevilen seri Fiat Egea Aralık ayı fiyat listesini yayınladı

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
2019 Yılı ATA AÖF Bütünleme Sınavı Ne Zaman Yapılacak? Hangi Tarihte?
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
100 bin sosyal konut hangi şehirde kaç tane yapılacak?
FM 21 Epic Games ve Steam Football Manager 2021 indirme linkleri
2020 MEB İkinci ara tatili ne zaman başlıyor? 2. Ara tatil tarihleri belli oldu!
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
33. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
İyi Aile Babası dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Aralık 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
PSG - Başakşehir maçı sonrasında No To Racism araştırmaları arttı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.