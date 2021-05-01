Altın ne kadar oldu? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 1 Mayısıs 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 30 Nisan Cuma gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

30 Nisan Cuma günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Mayısıs 2021 Cumartesi 30 Nisan Cuma canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

470,419 TL

470,512 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.776,13 TL

1.776,48 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

756 TL

776 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.501 TL

1.552 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.003 TL

3.093 TL

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

256,75 TL

308,81 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

422,99 TL

453,35 TL