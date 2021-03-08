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Altın günü nasıl kapattı? 8 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek altın ne kadar oldu?

Vatandaşlar altın günü nasıl kapattı, 8 Mart 2021 Pazartesi çeyrek altın en kadar oldu sorularını merak ediyor. Altın 8 Mart 2021 Pazartesi günü yükselişini sürdürdü.

08 Mart 2021 Pazartesi 22:03
Altın günü nasıl kapattı? 8 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek altın ne kadar oldu?
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Kapalıçarşıda çeyrek altın 8 Mart 2021 Pazartesi gününü 678 liradan kapattı. Cumhuriyet altını günü 2 bin 744 liradan kapatırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı da Cuma gününe göre %1.63 oranda yükseldi ve günü 417,90 liradan kapattı.

Kapalıçarşı Pazartesi günü altın kapanış fiyatları şu şekilde oldu;

Ons

Alış: 1.714,31 dolar

Satış: 1.714,50 dolar

Gram

Alış: 413,70 lira

Satış: 413,90 lira

Çeyrek

Alış: 672,57 lira

Satış: 677,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.707,00 lira

Satış: 2.748,00 lira



Son Güncelleme: 08.03.2021 22:03
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Anahtar Kelimeler:
Altın8 Martçeyrek
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