Altın günü nasıl kapattı? 8 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşıda çeyrek altın 8 Mart 2021 Pazartesi gününü 678 liradan kapattı. Cumhuriyet altını günü 2 bin 744 liradan kapatırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı da Cuma gününe göre %1.63 oranda yükseldi ve günü 417,90 liradan kapattı.
Kapalıçarşı Pazartesi günü altın kapanış fiyatları şu şekilde oldu;
Ons
Alış: 1.714,31 dolar
Satış: 1.714,50 dolar
Gram
Satış: 413,90 lira
Çeyrek
Alış: 672,57 lira
Satış: 677,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.707,00 lira
Satış: 2.748,00 lira
Son Güncelleme: 08.03.2021 22:03