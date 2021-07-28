İstanbul 33°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi belli oldu! Yatırımcılar altınlarını neden sattı?

Son günlerde altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Altın fiyatlarında beklenmeyen düşüş vatandaşları şaşırttı. Peki altın fiyatları neden birden azaldı? Temmuz ayında artması beklenen altın fiyatları neden düştü? İşte altın fiyatlarında güncel durum…

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:47
Altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi belli oldu! Yatırımcılar altınlarını neden sattı?
Takip Et:

Temmuz ayında artış görmesi beklenen altın fiyatları aniden düştü. Altında beklenmeyen bu düşüş vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. FED’den gelen kararın ve dünya çapında yaşanan sağlık krizinin bu noktada etkisi merak ediliyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları….

Güncel altın fiyatları

Gram altın 

Alış:494,45

Satış:494,53

22 ayar bilezik

Alış:450,18

Satış:453,36

Cumhuriyet altını

Alış:3.201,00

Satış:3.251,00

Yarım altın

Alış:1.603,00

Satış:1.632,00

Çeyrek altın

Alış:802,00

Satış:816,00

Reşat altın

Alış:3.233,47

Satış:3.283,95

28 Temmuz altın fiyatları artacak mı?

28 Temmuz 2021 günü altının salgından etkilenme ihtimali değerlendiriliyor. Dğer kaybeden altının pandemiden ve yatırımcıların kripto para tercih etmesinden kaynaklandığı söyleniyor. İlerleyen süreçte pandemi ile ilgili yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını belirleyecek.


Son Güncelleme: 28.07.2021 13:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
28 Temmuz Altın Fiyatları2021 Temmuz Ayı Altın Fiyatları2021 Altın FiyatlarıGüncel Altın FiyatlarıAltın Neden Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması

Popüler Haberler

İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Masum Ricky öldü mü?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 25 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır? evde hasta bakım maaşı alma şartları 2021
Borsada ayı piyasası nedir, nasıl olur?
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.