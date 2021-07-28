Altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi belli oldu! Yatırımcılar altınlarını neden sattı?

Temmuz ayında artış görmesi beklenen altın fiyatları aniden düştü. Altında beklenmeyen bu düşüş vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. FED’den gelen kararın ve dünya çapında yaşanan sağlık krizinin bu noktada etkisi merak ediliyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları….

Güncel altın fiyatları

Gram altın

Alış:494,45

Satış:494,53

22 ayar bilezik

Alış:450,18

Satış:453,36

Cumhuriyet altını

Alış:3.201,00

Yarım altın

Satış:3.251,00

Alış:1.603,00

Satış:1.632,00

Çeyrek altın

Alış:802,00

Satış:816,00

Reşat altın

Alış:3.233,47

Satış:3.283,95

28 Temmuz altın fiyatları artacak mı?

28 Temmuz 2021 günü altının salgından etkilenme ihtimali değerlendiriliyor. Dğer kaybeden altının pandemiden ve yatırımcıların kripto para tercih etmesinden kaynaklandığı söyleniyor. İlerleyen süreçte pandemi ile ilgili yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını belirleyecek.

