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Altın fiyatlarındaki düşüş 4 Ağustos'ta da sürüyor

Altın fiyatlarındaki büyük düşüş 4 Ağustos’ta da sürüyor. Özellikle gram altın son 3 ayın en düşük değerini gördü. İşte altın fiyatları hakkında son durum…

04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:57
Altın fiyatlarındaki düşüş 4 Ağustos'ta da sürüyor
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Altında Temmuz ayı ortalarında başlayan değer kaybı Ağustos ayında da tüm hızıyla sürüyor. Birçok altın türünde yaşanan bu düşüş yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Cumhuriyet, altını, çeyrek altın, yarım altın ve birçok farklı altın türünde düşüş sürüyor. Özellikle gram altın son 3 ayın en düşüş seviyesini görürken yatırımcıları oldukça üzdü. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte an itibariyle altın fiyatları:

Gram Altın

Alış Fiyatı = 489,44

Satış Fiyatı = 489,53

22 Ayar Bilezik

Alış Fiyatı = 445,19

Satış Fiyatı = 447,95

ONS Altını

Alış Fiyatı = 1.814,26

Satış Fiyatı = 1.814,56

Cumhuriyet Altını

Alış Fiyatı = 3.173

Satış Fiyatı = 3.215

Yarım Altın

Alış Fiyatı = 1.589

Satış Fiyatı = 1.614

Çeyrek Altın

Alış Fiyatı = 794

Satış Fiyatı = 807

Reşat Altını

Alış Fiyatı = 3.205,47

Satış Fiyatı = 3.247,95

Altın fiyatlarındaki düşüşün ana sebebinin FED’in açıklamaları olduğu ifade ediliyor. Enflasyon verilerinin açıklanması ile beraber altınlardaki değer kaybının yaşandığı belirtiliyor.


Son Güncelleme: 04.08.2021 11:57
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Anahtar Kelimeler:
Gram AltınFedAltın Fiyatları
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