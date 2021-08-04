Altın fiyatlarındaki düşüş 4 Ağustos'ta da sürüyor

Altında Temmuz ayı ortalarında başlayan değer kaybı Ağustos ayında da tüm hızıyla sürüyor. Birçok altın türünde yaşanan bu düşüş yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Cumhuriyet, altını, çeyrek altın, yarım altın ve birçok farklı altın türünde düşüş sürüyor. Özellikle gram altın son 3 ayın en düşüş seviyesini görürken yatırımcıları oldukça üzdü. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte an itibariyle altın fiyatları:
Gram Altın
Alış Fiyatı = 489,44
Satış Fiyatı = 489,53
22 Ayar Bilezik
Alış Fiyatı = 445,19
Satış Fiyatı = 447,95
ONS Altını
Alış Fiyatı = 1.814,26
Satış Fiyatı = 1.814,56
Cumhuriyet Altını
Satış Fiyatı = 3.215
Yarım Altın
Alış Fiyatı = 1.589
Satış Fiyatı = 1.614
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı = 794
Satış Fiyatı = 807
Reşat Altını
Alış Fiyatı = 3.205,47
Satış Fiyatı = 3.247,95
Altın fiyatlarındaki düşüşün ana sebebinin FED’in açıklamaları olduğu ifade ediliyor. Enflasyon verilerinin açıklanması ile beraber altınlardaki değer kaybının yaşandığı belirtiliyor.