Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne oldu?

Koronavirüs etkisi ile dünya ekonomilerinde başlayan küresel dalgalanma aşılama çalışmaları ile birlikte yerini iyimserliğe bırakmış durumda. Altın 2020 senesinin ağustos ayı içerisinde tarihi zirvesini yapmıştı. Altının bu tarihte ons fiyatı 2 bin 63 dolar olarak rekor kırmıştı.

Bu olağanüstü rekoru yakaladıktan sonra altın aşı çalışmalarının başlaması ile birlikte basamaklı olarak düşüşe geçmeye başladı. Altına yatırım yapanlar bu fiyatların altında altın satmak istemezken virüsün mutasyona uğraması ve bu mutasyonun bazı Avrupa ülkelerinde görülmesş nedeni ile yitirdiklerini azıcıkta olsa telafi ettiler.

Son 14 günde ise altın kayıplar devam ediyor. Fiyatlardaki düşüş ise alım firsatı vermeye devam ediyor. Bu düşüşe Amerika Birleşik Devletleri'nin on yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş neden oldu.

İşte Güncel Altın Fiyatları;

Gram altın bugün piyasa da dört yüz beş liradan işlem görüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 660 lira satış fiyatı ise 675 lira.