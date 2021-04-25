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Altın fiyatları güne yükselişte başladı! 25 Nisan 2021 Pazar güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, tam, spot, cumhuriyet altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. 25 Nisan 2021 Pazar günü altın fiyatları merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altının fiyatları internet üzerinden en fazla araştırılan konular arasında yerini almış durumda.

25 Nisan 2021 Pazar 14:02
Altın fiyatları güne yükselişte başladı! 25 Nisan 2021 Pazar güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, tam, spot, cumhuriyet altın fiyatları...
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Altın fiyatları güne yükselişte başladı. 25 Nisan 2021 Pazar gününde altın fiyatlarının nasıl seyrettiği merak ediliyor. Altın piyasasında yükseliş devam ederken altının fiyatında son durumun ne olduğu araştırılmaya başlandı. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altınlarının fiyatı merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

GRAM ALTIN FİYATI

476,06

481,60

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

478,03

478,27

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.776,80

1.777,60

ÇEYREK ALTIN FİYATI

764,85

781,96

YARIM ALTIN FİYATI

1.524,93

1.563,93

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.059,42

3.118,29

ATA ALTIN FİYATI

3.123,03

3.203,73

 

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 14:02
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Anahtar Kelimeler:
AltınFiyat25 NisanGramçeyrekTamYarımCumhuriyet
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