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Altın fiyatları Eylül ayında yatırımcıları mutlu edecek mi?

Altın fiyatları Temmuz ve Ağustos ayında genel olarak bir düşüş eğilimindeydi. Peki altın fiyatları Eylül ayında yatırımcıları mutlu edecek mi? İşte yanıtı…

05 Eylül 2021 Pazar 15:05
Altın fiyatları Eylül ayında yatırımcıları mutlu edecek mi?
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Altın fiyatlarının Temmuz ve Ağustos ayında sürekli değer kaybı yaşaması yatırımcıların kara kara düşünmesine neden olmuştu. Bu nedenle tüm gözler Eylül ayında açıklanacak bazı verilere çevrildi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın gibi altınların fiyatlarının durumu ise yatırımcılar tarafından özellikle takip ediliyor. Peki altın fiyatları Eylül ayında yatırımcıları mutlu edecek mi?

Altın Fiyatları Eylül Ayında Yatırımcıları Mutlu Edecek Mi?

Altın fiyatlarının Eylül ayında yükselip yükselmeyeceği ABD’den gelecek ekonomi kararları sonucunda belli olacak. Yatırımcıların beklentisi ise altın fiyatlarının yeniden yükselmesi.

Altın Fiyatlarında Son Durum Nedir?

Güncel altın fiyatlarında bakıldığında gram altın 500 TL’lerde gezinirken bir anda 485 TL’ye düştü. Çeyrek altın ise günü ortalama 785 TL civarında tamamladı. Diğer altınlarda da bu tür dalgalanmalar görülse de kilit nokta ONS altının durumuna bağlı olacak. ONS altınındaki fiyat artışı diğer altınları da etkileyecektir.


Son Güncelleme: 05.09.2021 15:05
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Altın FiyatlarıEylül Ayı Altın FiyatlarıEkonomi
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