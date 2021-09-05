Altın fiyatlarının Temmuz ve Ağustos ayında sürekli değer kaybı yaşaması yatırımcıların kara kara düşünmesine neden olmuştu. Bu nedenle tüm gözler Eylül ayında açıklanacak bazı verilere çevrildi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın gibi altınların fiyatlarının durumu ise yatırımcılar tarafından özellikle takip ediliyor. Peki altın fiyatları Eylül ayında yatırımcıları mutlu edecek mi?

Altın Fiyatları Eylül Ayında Yatırımcıları Mutlu Edecek Mi?

Altın Fiyatlarında Son Durum Nedir?

Altın fiyatlarının Eylül ayında yükselip yükselmeyeceği ABD’den gelecekkararları sonucunda belli olacak. Yatırımcıların beklentisi ise altın fiyatlarının yeniden yükselmesi.

Güncel altın fiyatlarında bakıldığında gram altın 500 TL’lerde gezinirken bir anda 485 TL’ye düştü. Çeyrek altın ise günü ortalama 785 TL civarında tamamladı. Diğer altınlarda da bu tür dalgalanmalar görülse de kilit nokta ONS altının durumuna bağlı olacak. ONS altınındaki fiyat artışı diğer altınları da etkileyecektir.