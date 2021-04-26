Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 26 Nisan Pazartesi Gram altın, çeyrek altın fiyatları güncel durum

Son dakika: 26 Nisan altın fiyatları
Tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatları belli oldu. Canlı grafik aramasında artış görüldü. Hediye altın almak isteyen ya da yatırım yapmak isteyenler için merakla artış olup olmadığı araştırılmaktadır.
Altın KG (Dolar)
Alış: 56.901
Satış: 56.912
Altın KG (Euro)
Alış: 68.755
Satış: 68.769
Cumhuriyet altını
Alış: 3.125,00
Satış: 3.172,00
Tam altın
Alış: 3.108,06
Satış: 3.188,39
Yarım altın
Alış: 1.502,23
Satış: 1.542,31
Çeyrek altın
Alış: 753,47
Satış: 771,16
Gram altın
Alış: 473,82
Satış: 473,91
Ons altın
Alış: 1.777
Has altın
Alış: 474,47
Satış: 474,54
22 ayar bilezik
Alış: 429,48
Satış: 430,15
Gümüş fiyatları
Gümüş
Alış: 26,13
Satış: 26,16
Gümüş/ Euro
Alış: 21,65
Satış: 21,68
Gümüş gram spot
Alış: 6,98
Satış: 6,99
Gümüş Türk lirası
Alış: 215,70
Satış: 215,95
Gümüş Gram/ USD
Alış: 0,85
Satış: 0,85
Son Güncelleme: 26.04.2021 17:19