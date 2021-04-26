Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 26 Nisan Pazartesi Gram altın, çeyrek altın fiyatları güncel durum

Son dakika: 26 Nisan altın fiyatları

Tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatları belli oldu. Canlı grafik aramasında artış görüldü. Hediye altın almak isteyen ya da yatırım yapmak isteyenler için merakla artış olup olmadığı araştırılmaktadır.

Altın KG (Dolar)

Alış: 56.901

Satış: 56.912

Altın KG (Euro)

Alış: 68.755

Satış: 68.769

Cumhuriyet altını

Alış: 3.125,00

Satış: 3.172,00

Tam altın

Alış: 3.108,06

Satış: 3.188,39

Yarım altın

Alış: 1.502,23

Satış: 1.542,31

Çeyrek altın

Alış: 753,47

Satış: 771,16

Gram altın

Alış: 473,82

Satış: 473,91

Ons altın

Alış: 1.777

Satış: 1.777 Satış: 1.777

Has altın

Alış: 474,47

Satış: 474,54

22 ayar bilezik

Alış: 429,48

Satış: 430,15

Gümüş fiyatları

Gümüş

Alış: 26,13

Satış: 26,16

Gümüş/ Euro

Alış: 21,65

Satış: 21,68

Gümüş gram spot

Alış: 6,98

Satış: 6,99

Gümüş Türk lirası

Alış: 215,70

Satış: 215,95

Gümüş Gram/ USD

Alış: 0,85

Satış: 0,85