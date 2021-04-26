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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 26 Nisan Pazartesi Gram altın, çeyrek altın fiyatları güncel durum

Hediye almak isteyen veya yatırım yapmak isteyenler altın almakta. Altın fiyatlarının son güncel fiyatları merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Sizler için 26 Nisan Pazartesi günü altın güncel fiyatlarını araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:19
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 26 Nisan Pazartesi Gram altın, çeyrek altın fiyatları güncel durum
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Son dakika: 26 Nisan altın fiyatları

 Tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatları belli oldu. Canlı grafik aramasında artış görüldü. Hediye altın almak isteyen ya da yatırım yapmak isteyenler için merakla artış olup olmadığı araştırılmaktadır. 

Altın KG (Dolar)

Alış: 56.901
Satış: 56.912

Altın KG (Euro)

Alış: 68.755
Satış: 68.769

Cumhuriyet altını

Alış: 3.125,00
Satış: 3.172,00

Tam altın

Alış: 3.108,06
Satış: 3.188,39

Yarım altın

Alış: 1.502,23
Satış: 1.542,31

Çeyrek altın 

Alış: 753,47
Satış: 771,16

Gram altın

Alış: 473,82
Satış: 473,91

Ons altın

Alış: 1.777
Satış: 1.777

Has altın

Alış: 474,47
Satış: 474,54

22 ayar bilezik

Alış: 429,48 
Satış: 430,15
 

Gümüş fiyatları

Gümüş

Alış: 26,13
Satış: 26,16

Gümüş/ Euro

Alış: 21,65
Satış: 21,68

Gümüş gram spot

Alış: 6,98
Satış: 6,99

Gümüş Türk lirası

Alış: 215,70
Satış: 215,95

Gümüş Gram/ USD

Alış: 0,85
Satış: 0,85

 

 

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 17:19
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Anahtar Kelimeler:
AltınFiyatGüncelGümüş
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