Altın fiyatları arttı! gram, çeyrek ve ONS Altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları kaç TL oldu?

Gram altın; alışı 484,30 TL iken satışı da 484,38 TL oldu.

22 ayar bilezik; alışı 440,75 TL iken satışı da 443,53 TL oldu.

ONS altın ı; alışı 1.795,74 TL iken satışı da 1.796,03 TL oldu.

ı; alışı 1.795,74 TL iken satışı da 1.796,03 TL oldu. Cumhuriyet altını; alışı 3.131,00 TL iken satışı da 3.178,00 TL oldu.

Yarım altın; alışı 1.573,00 TL iken satışı da 1.595,00 TL oldu.

Çeyrek altın; alışı 786,00 TL iken satışı da 798,00 TL oldu.

Reşat altını; alışı 3.163,47 TL iken satışı da 3.210,95 TL oldu.

Çeyrek altın ile gram altın fiyatları yükselir mi?

nda kilar yatırımcıları da oldukça etkiledi. Temmuz ayı ile Ağustos ayında meydana gelen fiyatlardaki düşüş oranlarından sonra Eylül ayında da çok hafif bir toparlanma söz konusu. ABD kaynaklı olan tarım dışı istihdam verileri de bu durumu bir nebze bile olsa toparlayabilir. Çeyrek altın,, ONS ile diğer altın çeşitlerinde büyük ses yarattı. Peki altın fiyatlarında meydana gelen son durum ne?

Birçok yatırımcı çeyrek altın ile gram altın fiyatlarında meydana gelen değişimleri merak ediyorlar. ONS altınında meydana gelen fiyat düşüşünün ise birçok altın çeşidini de etkilediğini söylemeliyiz. İhtimaller dahilinde ONS altınının fiyatında bir düzelme meydana gelirse eğer altın fiyatlarında da genel olarak bir artış meydana gelebilir. Yine de öncelikli olarak altın kaynağının uluslararası piyasalar ile birlikte çeşitli birçok kuruluş olduğu da bilinmektedir. Pandemi döneminden sonra fiyat artışlarında zirveye çıkan altının şu an için zirveden biraz daha uzak kalması da herkesi şaşkına çevirdi. Birkaç aydır fiyatlarda yükseliş yerine düşüşe geçen altın, mevcut seviyesini de koruma üzerine kurulu olan bir grafiğe sahiptir.