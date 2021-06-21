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Altın fiyatları 15 ayın en kötü dönemini yaşıyor!

Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği altın fiyatları, 20 Haziran ilk iş gününe kritik seviye olarak değerlendirilen 500 TL'den açılış yaptı. Haftanın ilk iş gününe çeyrek altın 826 TL'den Cumhuriyet altını ise 3 bin 375 TL'den başladı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:45
Altın fiyatları 15 ayın en kötü dönemini yaşıyor!
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ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz kararı sonrasında en sert tepkiyi altın verdi. Piyasalarda 1880 seviyelerinde seyreden ons altın bin 770 dolar civarlarında işlem görürken, Kapalıçarşı'da haftanın ilk iş gününe altın düşüşle başladı. Sarı metal son 15 ayın en kötü döneminin yaşadığını söyleyen analistler ise bu düşüş devamında Fibo 78.6 düzeltmesiyle ilgili denk gelmesi öngörülen 1730 seviyelerinin izleneceğini söylüyorlar.

20 Haziran Pazartesi günü altın fiyatları piyasalarda kritik seviyelerde başladı ve 500 TL'den açılış yaptı. Haftanın ilk iş gününde çeyrek altın 826 TL, Cumhuriyet altını da 3 bin 375 TL'den işlem gördü.

Geçtiğimiz hafta yüzde 5 oranında değer kaybı yaşayan altın yine kötü haftalık performansı sergiledi ve yeni haftaya kapanış fiyatının yakınlarında bir başlangıç yaptı. Piyasalarda gün içerisinde Fed Başkanı Williams’ın yapacağı konuşma takip edeceği ve yapılana açıklamada varlık alımları ile ilgili olası tahminlerin altın fiyatlarını etkileyebileceği değerlendiriliyor.


Son Güncelleme: 21.06.2021 11:45
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Anahtar Kelimeler:
20 HaziranAltın Fiyatlarıçeyrek AltınCumhuriyet Altını
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