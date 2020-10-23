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Altın fiyatında yaşanan düşüş panik yarattı! Yatırım şirketlerinin Ons altın değerlendirmesi nedir?

Bugün altın piyasasında fiyatlandırma çok aktif. Altın piyasası, son günlerde düşüş ve yükselişin hızlanmasını neredeyse eşit oranda kavradı, ancak bugün ciddi bir düşüş yaşadı. Bir ons altının fiyatı, bu haftanın başından bu yana ilk kez 1.900 doların altına düştü. Yatırım şirketleri altın fiyatlarındaki dalgalanmaları nasıl açıklıyor?

23 Ekim 2020 Cuma 13:17
Altın fiyatında yaşanan düşüş panik yarattı! Yatırım şirketlerinin Ons altın değerlendirmesi nedir?
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2020'de parlak bir yıldız olarak altın piyasası çok dinamik. Gün içinde altın fiyatlarındaki geniş dalgalanmalar yatırımcıların sersemlemesine neden oldu. Gün içinde ons altın 1.930 Doları görerek, akşam 1.900 Doların altına düştü ve 1.897 Dolar'dan işlem görmeye başladı.

Altın Fiyatlarında Düşüş Sürecek Mi?

Altın piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmaları sonucunda yatırımcılar dikkatlerini uzman altın yorumlarına çevirdi. Yatırımcılar, fiili fiyat düşüşünün kalıcı olup olmayacağını bilmek istiyorlar ve daha fazla kayıptan kaçınmak için altın piyasasını terk etmeyi düşünmeye başladılar.

Ikon Menkul'den Ons Altın Günlük Değerlendirme


IKON Menkul yatırımcıları, o gece altın fiyatları ile ilgili bir rapor yayınlayarak yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Altının çekildiğini vurgulayan raporda, “ons altın 1.930 Dolar seviyesini kırmaya çalıştı. Ancak bunu başaramadı ve 1.900 Doların altına düştü. Bu direnç 50 günlük basit hareketli ortalamayı temsil eden pozisyonda da meydana geldi. 1.930 Doları geçmediğinde Geri çekilme gerçekleştiğinde. Önümüzdeki dönemde 1.900 Doların altındaki eğilimi takip etmelidir. Düşüş devam ederse, geri çekilmenin hızlandığını görebiliriz. Mevcut 1.875 Dolar ve ons başına 1.848 Dolar destek noktaları olarak kabul edilebilir.” dedi.

Gram Altın Günlük Hareket!

Gün içinde bir gram altında bir onstan daha fazla hareket yaşandı. Ons altındaki fiyat hareketine dolar dalgalanmasının da eklenmesiyle öğle saatlerinde gram altın fiyatı 491 TL'ye yükseldi. Ancak bu saatten sonra altının gerilemesi nedeniyle gram altın 484 TL'ye düştü. Halen 484 TL'den satılıyor.



Son Güncelleme: 23.10.2020 13:17
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