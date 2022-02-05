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Almanya İŞKUR üzerinden eleman alacak!

Türkiye İşçi Bulma Kurumu, Almanya ile anlaşarak Almanya'nın talep ettiği iş güçlerinde eleman alımı yapacak. Birçok işsiz vatandaş bu haberin gelişmelerini takip ediyor. Başvuru şartları ve kimlerin başvuru yapacağını öğrenmek isteyen herkesi haberimize davet ediyoruz!

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:12
Almanya İŞKUR üzerinden eleman alacak!
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Türkiye'de işsizlik rakamlarının açıklamasıyla birlikte iş bulamayan bir o kadar insan var. Vatandaş ilk akla gelen İŞKUR'a her gün başvuru yapıyor.

Almanya'nın Türkiye'den İŞKUR aracılığıyla eleman alımı yapacak haberi yayıldığından bu yana herkesin en detaylı şekilde aradığı haber oldu.

İŞKUR, düzenli ve güncel olarak her gün ilan yayımlamaya devam ederken, yeni bir ilan daha yayımladı. Nitelikli İşçi Göç Yasası ve Avrupa Birliği Yasası dahilinde Almanya'ya işçi gönderme kararı aldı. 

Yurt dışı hayali olan vatandaşların beklediği haber geldi. Almaya'da çalışma hayali olan ve elinde nitelikli işi bulunanların başvuru yapabileceği bir iş sahası açıldı. Çalışma şartları, maaşların dolgun olması ve hayat kalitesinin biraz daha yüksek olmasıyla çekilen işçi göçüne şimdiden talep var. Almanya nüfusunun çoğunluğunu yaşlılar oluşturuyor. Nüfus hareketliliği de olması açısından işçi göçüne, gençlere ihtiyacı olduğundan alımı yapmaya karar verdi.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir birim açılarak, İŞKUR üzerinden eleman alımı konusuna bakacak. 

Almaya'ya gidecek işçi göçünün kriterleri yayınlandı;

20 yaşından büyük olunmalı,

45 yaşından küçük olunmalı,

Adli sicili temiz,

Çalışmasına mani bir sağlık sorunu olmamalı,

İŞKUR'da kaydı bulunmalı,

Başvurduğu pozisyonda deneyimli olması lazım.

İyi derecede Almanca bilme şartı yoktur. 

Alınacak kadrolar ise şu şekildedir; 

Hemşire,

Aşçı,

Tesisatçı,

Kaynakçı,

IT Teknisyeni,

Tır Şoförü,

Doktor,

İnşaat İşçisi

Başvuru için şu linkten yararlanabilirsiniz: https://www.obm-turkiye.com/ bu formu doldurabilirsiniz. 

Ön onay verildikten sonra istenilen belgeleri Almanca'ya çevirisini yaptırarak hazırlayacaksınız. 

Maaş konuları ise; 

İŞKUR üzerinden alınacak elemanla, 18 aylık sözleşme imzalanacak. Maaşlar ise OBM A.Ş. tarafından verilecektir ve tüm masrafları karşılayarak Almanya'ya götürüleceklerdir. 

İlk alımda 10 bin civarı olması tahmin ediliyor. Ardından 80 bin alım daha olacak haberi verildi. 

Maaş sistemi: Hemşire için; 3 bin Euro

Tır Şoförü; 2.500 bin Euro

Diğer İşçiler; 2.500 bin Euro

Almanya'ya götürülecek işçilerin en düşük maaşı 2.500 bin Euro olması planlanıyor. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:12
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IşkurAlmanyaİşçi
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