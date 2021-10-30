Almanya hükümeti nitelikli işçi ve göçmen alımı yapacaklarını açıkladı

Almanya Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, yaptığı açıklamada ülke içerisinde yaklaşık 1 milyon 200 bin kişilik istihdam açığının olduğunu başladı. Detlef Scheele ülkedeki 70 meslekte işçi açığının bulunduğunu ve bu açığın dengeli hale gelmesi için yıllık en az 400 bin göçmene ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi. Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği, bu işgücü sorunun giderilmesi için hükümete iş göçü talebinde bulunacak.

Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) Başkanı Markus Jerger, basın mensuplarına ülkede yaşanan işgücü sorunuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Orta ölçekli pek çok firmanın nitelikli eleman bulmakta zorlandığını ifade eden Jerger, bu sorunun Almanya’nın ekonomisini uzun vadede olumsuz olarak etkileyebileceğini ifade etti ve hükümete iş göcü sorununu gündeme taşıması çağrısında bulundu.

Almanya hükümetinin de konuyu gündeme taşıması bekleniyor.