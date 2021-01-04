Alkollü içkilere vergi zammı! ÖTV yüzde 17.07 artırıldı

Alkollü içecekler üzerinde uygulanan özel tüketim vergisi'nin ( ÖTV) yüzde 17,07 oranında artırılmasına karar verilirken söz konusu vergi artışının satış fiyatlara da yansıtılması bekleniyor.

Son zamanlarda sahte alkol tüketiminde yaşanan ölümler artarken alkollü içecekler üzerinde uygulamaya alınan ÖTV için oran yükseltilmesine karar verildi. Son alınan kararla birlikte ÖTV oranı yüzde 17,07 artarken söz konusu artışın satış fiyatlarında da yansıtılacağı belirtiliyor.

Buna göre; bira satışında alınan maktu ÖTV tutarı 2,3933 liraya yükseltilirken rakıda uygulanan ÖTV 279,29 liradan 326,99 liraya çıkartıldı. Alkol dereceleri yüzde 18'den az olan şaraplar için uygulanan ÖTV tutarı 95.29 liraya alkol oranı yüzde 22 ve üzeri olan içkilerin ÖTV oranları da 326.99 lira olarak belirlendi.