Aliexpress Black friday indirimleri olacak mı? Aliexpress kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Türkiye’de son yıllarda yaşamımız içerisine giren Black Friday, ABD’den çıkmıştır. ABD’de her yıl Şükran Günü’nden sonra gelen Cuma günü dev firmaların büyük indirimler yaptığı ve alışveriş dünyasını canlandırdığı bir alışveriş etkinliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yıl 29 Kasım 2019 Cuma günü kutlanacak Black Friday, aslında Kara Cuma olarak tercüme edilse de Türkiye’de Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma olarak adlandırılmaktadır.

Aliexpress mağazalarında Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Kasım ayının son Cuma günü itibariyle Aliexpress Cyber Monday kampanyaları başlamaktadır. Ancak asıl kampanyalar son Cuma günü olmaktadır. İndirimler bir hafta boyunca devam etmektedir.

Aliexpress Black Friday alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Black Friday öncesinde satın almayı düşündüğünüz ürünlerin listesini çıkarmanız sizin yararınıza olacaktır. Fiyatları kontrol etmelisiniz. Aliexpress kargoları genellikle 1-2 ay içerisinde Türkiye’ye ulaşmaktadır ve bu süreçte gümrük sınırını aşmamaya dikkat etmelisiniz.

2019 yılında Aliexpress mağazasında Black Friday indirim oranı ne kadardır?

Geçmiş yıllarda Aliexpress’te ne kadar indirim yapıldı?

Black Friday takviminde Aliexpress’te ortalama yüzde 70-80 oranında indirimler yapılmaktadır. Ancak satıcıların yaptığı indirimler farklılık gösterebilmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda Black Friday’de Aliexpress mağazası 2017 yılında yüzde 70’e varan indirimler yapmıştı.

Aliexpress’teki en güzel indirimler nasıl bulunur?

Aliexpress e-bültene e-mail adresinizi bırakarak abone olabilirsiniz. Black Friday, Global ve Picodi gibi alışverişte geçerli indirim kodunu Aliexpress kuponları ve özel kampanyaları siteden takip etmeniz mümkün.

Black Friday’in dışında Aliexpress mağazasından indirimli alışveriş yapılabilir mi?

Aliexpress yılın bütün dönemlerinde uygun fiyatlarıyla öne çıkmaktadır. Ancak Black Friday’de çok özel indirimler hayata geçirilmektedir. Aliexpress’e girerek saatlerinizi geçirebilir, birbirinden güzel ürünlere en uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Aliexpress mağazasına benzer markalarda Black Friday indirimleri bulunabilir mi?

Aliexpress, dünyanın bütün bölgelerinde satıcılar ve alıcıları birleştirmektedir. Çin menşeili olan Aliexpress her geçen gün popülarite elde etmektedir. Amazon, GearBest, Zaful, Romwe, ebay ve DH Gate de tercih edilebilecek firmalar arasında bulunuyor.