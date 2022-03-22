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Akbank'tan Herkesi Ev Sahibi Yapacak Muhteşem Çalışma! İcralık Evler Adeta Kapış Kapış Satılıyor!

2021 yılında satışa çıkardığı icralık konutların tamamını satan Akbank, yeni yılda da yüzlerce aileyi ev sahibi yapmaya kararlı.

22 Mart 2022 Salı 10:54
Akbank'tan Herkesi Ev Sahibi Yapacak Muhteşem Çalışma! İcralık Evler Adeta Kapış Kapış Satılıyor!
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İcralık ev satışında marka haline gelen Akbank, portföyüne yeni gayrimenkuller ekleyerek icradan ev almak isteyenlere büyük destek sundu. Her bütçeye ve zevke uygun konutlarıyla dikkat çekmeyi başaran Akbank, 2022 yılının en dikkat çeken gayrimenkul bankalarından biri haline geldi.

İcralık evler, piyasadaki emsallerine göre düşük fiyatları ile dikkat çekiyor. Birçok kişi, bankaların müşterilerinden aldıkları teminatları belirli bir süre sonra satışa çıkarması ile beraber bu evleri piyasa fiyatının altında bedellerle satın alma şansına sahip oluyor. Birçok bankanın kullandığı bu yöntem, henüz herkes tarafından bilinmemekte; bu da bireylerin ihaleleri daha ucuz fiyatlarla kazanmalarına önayak olmakta. Yani çok sayıda kişinin bilmediği bu sistem sayesinde takipçiliğini konuşturanlar, ucuza ev sahibi olma şansı elde ediyor. Akbank da bu alanda lider bankalardan biri olarak ev almak isteyenlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda.

Yeni Evler Satışa Çıktı! En İyi Teklifi Sunan Alacak!

Mart ayının ortasında portföyüne yeni daireler ekleyen Akbank, artık daha fazla icralık ev ile ev almak isteyenlerin karşısında. Türkiye’nin birçok bölgesinde satışa koyduğu evleri büyük rağbet gören Akbank, gün geçtikçe listesini daha da kabartmakta. Siz de ev almak için kararınızı verdiyseniz ve yüksek fiyatlardan şikayetçiyseniz bir de Akbank tarafından satılan icralık evlere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. 


 
Bazı bankalar icralık daireleri ile ilgili detay vermekten kaçınırken Akbank’ta tüm süreç oldukça şeffaf bir şekilde ilerliyor. İlk olarak Akbank konut satış sitesini kullanarak satıştaki icralık evler hakkında gerekli bilgileri görebiliyorsunuz. Ayrıca evin konumuna erişebilmeniz dolayısıyla doğrudan gidip yerinde görme şansına da sahipsiniz. Satın almak istediğiniz daire ile ilgili tüm bilgilere eriştikten sonra bankanın belirlediği minimum teminat tutarını yatırarak ihaleye katılabiliyorsunuz. En iyi teklifi sunan kişi olmanızla birlikte en geç 10 gün içerisinde evinize kavuşabiliyorsunuz.

Akbank’ın her biri birbirinden güzel icralık dairelerine göz atmak için internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.Sayfada yer alan herhangi bir ilanın görseline tıklamanız halinde o ilana dair detaylı bilgileri bulabilirsiniz. 
 

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